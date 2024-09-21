海難頻傳推風景區插旗警示　氣象署擬增「瘋狗浪國家警報」

▲野柳、和平島等北海岸近海試辦異常波浪預報系統，降低海邊活動風險。（圖／翻攝氣象署Youtube頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

海難時有所聞，近4年半以來台灣海岸發生700多人遭浪擊落海，台灣四面臨海，中央氣象署正在研發異常波浪預報系統，預計2026年完成建置，並規劃與觀光署合作建立景區插旗警示，監測到瘋狗浪等異常波浪，發布細胞簡訊通知當地民眾，降低突遭到大浪威脅的風險。

氣象署指出，據統計2000年至2024年6月，台灣海岸共有427瘋狗浪事件發生，728人遭浪擊落海；台灣海域自2000年至2023年11月，因外洋異常波浪造成船難有222 件，導致999人落海，其中失蹤或死亡者有394人。

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為保障海洋遊憩安全，氣象署與國內學研單位合作研發，並在各地岸邊架設高解析度攝影機捕捉到浪高的影像，監測2種異常波浪包括瘋狗浪、裂流（從岸邊向外海快速移動的海流，會將人快速帶離岸邊），再透過AI技術判讀，而發展出近岸波浪潛勢預報。

氣象署組長洪景山說，台灣有不少海邊遊憩活動如帆船、SUP立式划槳等，但海洋變化莫測，目前和平島、野柳等北海岸與東北角已試辦異常波浪潛勢預報，陸續也會在台南安平、宜蘭內埤等近海設12處監測站，預計2026年完成16縣市系統的建置啟用。

▲氣象署與觀光署合作建置風景區插旗預警機制，提醒民眾注意海邊活動安全。（圖／取自墾丁大光社區生態旅遊）

洪景山表示，海象觀測資料也會提供給觀光署各風景管理處，建立海灘插旗的預警機制，利用不同顏色的旗幟呈現海邊浪高或風速的危險等級，若高風險還會發布細胞簡訊，通知當地民眾，不要出海、遠離岸邊，異常波浪的預警機制將交由觀光署設計發布。

細胞簡訊為災防告警細胞廣播訊息，是政府利用行動通信系統的細胞廣播技術，在短時間內傳送告警訊息到特定範圍內的大量手機，收到訊息時，會發出特殊聲響與震動，讓民眾及早掌握災害資訊，目前地震、土石流警戒都有採用。