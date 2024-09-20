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7歲男童鼻孔飄惡臭！2年後取出「神秘黑油硬塊」　真相曝光

▲大陸一名7歲男童鼻腔長期飄異味，就醫後驚見生鏽螺絲釘。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名7歲男童鼻腔長期飄異味，就醫後驚見生鏽螺絲釘。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

不斷聞到臭味，有可能是身體出了問題！大陸河南省焦作市一名7歲男童，因長期鼻腔異味近日到醫院進行全面檢查，令人驚訝的是，醫生在他右側鼻腔底部發現一顆被大量黑色油垢包覆的金屬螺絲釘，且這顆螺絲釘已卡在男童鼻腔內2年之久。所幸經一番手術，醫生已將螺絲從男童鼻孔取出。

綜合陸媒報導，事件始於男童2年前開始感覺鼻子有異味，但一直找不到原因，且隨著時間推進，問題漸漸加劇，臭味更是變得濃烈，於是在最近的中秋節期間，家人決定帶他進行全面醫學檢查，並在檢查過程中發現他鼻腔底部有有異物。

▲大陸一名7歲男童鼻腔長期飄異味，就醫後驚見生鏽螺絲釘。（圖／翻攝自微博）

由於異物位置較深，醫生在取出異物的過程中還一度不小心越推越深，最終試用了3種器材才成功地將異物取出，但因該異物被大量黑色油垢包圍，初步無法辨識其為何物。經過清洗後，才發現原來是一顆已經生鏽的金屬螺絲釘。家長得知後也驚訝不已，直呼「這顆螺絲釘至少待了2年了！」

▲大陸一名7歲男童鼻腔長期飄異味，就醫後驚見生鏽螺絲釘。（圖／翻攝自微博）

醫師表示，兒童鼻腔異物是兒童耳鼻喉科常見急診，大部分異物從鼻孔進入後，會順勢到咽喉被嚥下，如果不小心滑到氣管，嚴重者會引致窒息或死亡，呼籲家長避免讓小童接觸到玩具上的螺絲、電池、橡筋等小物品，這些都是常見的鼻腔異物。同時，若發現孩子出現異常挖鼻、單側鼻腔有異味的濃涕等症狀，應及時帶孩子前往醫院就診。

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