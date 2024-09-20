台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊：做好最壞的打算

▲傳失聯的台灣男學生。（圖／翻攝X）



記者葉國吏／綜合報導

一位台灣網友18日在社群網站X（原推特）發文求助，指出一位剛大學畢業的男學生，在上月底入定中國上海後失聯，目前已經報警。該文也引來自稱是失聯學生的姊姊回文，表示已經做好最壞打算。

網友在X發文指出，同學郭宇軒在8／27入境中國上海後失聯至今，「家人已報警處理，若有人在中國看到這個人麻煩跟我聯絡我會將消息轉告他家人」。

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對此發文自稱是郭宇軒的姊姊也在底下回覆「我是她親姊姊！希望真的可以找到！謝謝原po。我以為推特沒有人用。已經有報警了！到達上海的時候還有跟我報平安，接下來真的沒有任何聯繫。能聯絡的我都聯絡了！麻煩認識他的人能不能幫忙！我們沒有放棄找他，我也做好最壞的打算了。但真的只希望他人平安回來。」