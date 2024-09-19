誤信「曹興誠」投資群組遭詐50萬　配合警釣出車手復仇

▲民眾誤信臉書上游名人代言的投資被詐，民眾不甘被騙聯合員警將車手逮捕，起初新台幣及作案工具。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市政府警察局東勢分局日前接獲黃姓民眾報案，稱在臉書看到「曹興誠」代言的投資廣告，經點擊連結加入一假投資群組，並要求下載「嘉誠」假投資APP進行股票投資，在與詐團指派的業務員面交新台幣(以下同)50萬元後，被害人想要出金時卻發現遭百般阻撓，才驚覺遭到詐騙。近日詐團食髓知味，誘騙被害人再交付20萬元保證金即可連本帶利領回投資款項，警方獲報後與被害人展開警民合作，在面交地點當場查獲車手丁姓犯嫌(22歲、男性)到案，並查扣現金20萬元、工作手機1支、工作證等贓證物。

警方調查，丁嫌因本身負債太多無法償還，竟鋌而走險上網找偏門工作想賺快錢，因而被詐團招幕為面交車手，上工第一天按詐團指示偽裝為假投資公司的業務員，到東勢地區要向被害人收取現金款項，沒料到東勢警方早已在面交地點布下天羅地網，一舉將丁嫌逮捕歸案，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

東勢警分局分局長林中興呼籲，詐騙集團常冒用名人名義及照片成立投資群組，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組進行詐騙，讓民眾辛苦錢一夕之間成為泡沫。因此提醒在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」一定是詐騙，如有發現可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線諮詢查證，以免遭受詐騙。