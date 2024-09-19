台南學校名被惡搞成「監獄、咒術高專」　警方說話了

▲全台多所學校的Google Maps搜尋頁面全遭改名。（圖／翻攝Google搜尋頁面，下同）

圖文／CTWANT

全台多所學校的Google Maps搜尋頁面都出事，校名皆被人惡意竄改，台南市西港港明高中變「臺南市私立港明監獄」，佳里區國立北門農工變「國立北門咒術高專學校」等。對此，佳里警分局回應，會主動聯繫校方，如果校方提告就會偵辦。

據了解，台南麻豆國立曾文農工也成了「國立曾文高級監獄看守所」，國立新營高中變「國立新營女子高級學校」，而即使有校方跟Google反映要更正，也無法迅速更名，搜尋時還是出現亂名。也有學校指出，不知道為何校名可以被隨意改，希望警方查出幕後始作俑者。佳里警分局指出，亂改校名可能涉妨礙名譽罪，但這是告訴乃論罪，會跟遭惡搞的學校聯繫再查處。

▲北門農工變「國立北門咒術高專學校」。

此外，不只台南，桃園平鎮高中也被改為「桃園市立平鎮高級汽車旅館」，台南應用科技大學變「台難硬用科技大學」、台北育成高中變成「菜瓜布高級中學」，受害學校眾多。

新北市竹林高中多次遭竄改成「私立竹林高級宥登」、「新北市私立竹林高級養老院」、「新北市私立竹林高級養老院」等，對此，竹林高中發聲明，「如再有恣意侵害者，將送司法單位偵辦，絕不寬貸」。

▲台南市西港港明高中變「臺南市私立港明監獄」。

延伸閱讀

▸ 排不到不二坊蛋黃酥…他想掏錢買黃牛 未婚妻不屑爆氣：不想結婚了

▸ 只想陪男友！她吃飽跑烤肉攤不想擔費用 挨男友罵「不會做人」好委屈

▸ 都讀北一女、建中！司機3子女發展曝 律師嘆：覺得女兒有點委屈