男生站著尿其實超髒！研究曝朝馬桶「瞄準這裡」：危害最小

▲男生站著尿尿會造成大量尿液分子噴濺 。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

雖然對於世界各地大部分男生來說，站著尿尿是一件習以為常的事，不過有媒體指出，其實男生站著對馬桶尿尿時，由於高度落差造成噴濺，最多可能噴濺到近1公尺外，造成許多不必要的汙染。如果非得站著對馬桶尿尿，那麼瞄準馬桶中段，造成的危害最小。甚至有調查發現，在德國甚至有許多地方用明顯的標示倡導男性乾脆「坐著小便」，在55歲以上年長男性的行為普及率甚至逼近5成。

社群平台X上的媒體帳號「non aesthetic things」17日以「為什麼男性不該站著小便」為題發布影片。根據影片說明，男性在站著小便時通常會瞄準馬桶的「4個位置」，雖然有最大比例的男性會瞄準「馬桶後端」，然而這個位置其實是最糟糕的選擇，由於高度的落差與激起的水花，噴濺的尿液可能高達7550滴。但如果瞄準「馬桶中段」，尿液噴濺量可大幅減少到約372滴。

影片進一步解釋，一般來說，尿液可以飛濺7.5到15公分遠，但當尿液碰撞到馬桶中的水面，並分裂成更多小滴時，就可能飛濺到91公分之遠。這樣的飛濺可能會讓尿液落在牙刷、衛生紙，甚至是淋浴後使用的毛巾上，造成額外的汙染。

另外，該影片也指出，友77%男性在「解放」完後會習慣性的抖一抖「甩乾」，這個動作也時常造成尿液不必要的噴濺。

該則影片發布僅24小時，並累積將近3000萬次觀看，並獲得許多討論。其中還有帳號宣導男士「坐著小便的4個好處」：一、你永遠不可能射不中。二、沒有噴濺更衛生。三、尿液絕不可能噴濺到腿上。四、坐姿其實可以避免攝護腺壓迫尿道，幫助更多尿液排出。不過同樣有網友強烈牴觸這種行為，情緒化的留言：「只有娘娘腔才坐著尿尿。」

然而，根據數據分析公司YouGov調查13國男性排尿時的姿勢，結果顯示其實有些國家確實有男性坐著尿尿的習慣，比如德國男性「每次都坐著尿」的比例便高達40%，時常坐著尿的比例也有22%，合計高達62%。瑞典、丹麥、澳大利亞男性每次、時常坐著尿的比例也分別高達50%、44%、39%。而墨西哥男性對「坐著尿尿」的牴觸情節最為強烈，僅有21%的受訪者表示會這樣作，而36%的受訪者表達了「絕不可能這麼做」的強烈牴觸情節。

分析指出，在德國有許多地方的廁所中，有著要求男性「坐著小便」的標誌，站著小便通常被視為反社會行為。不過調查結果也顯示這種行為有著世代差異，55歲及以上的德國男性特別常坐著小便，比例為49%，而18至34歲的年輕人僅有28%。相比之下，英國年齡差異則相反，年長英國男性表示他們從不坐著小便的比例高達40%，但年輕人只有23%。。

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