人行道改建！2棵大榕樹移校內　飄香60年彰化「火雲掌伯」搬家了

▲彰化員農榕樹下火雲掌伯搬家了。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市知名「火雲掌伯」在員林農工圍牆外、2棵大榕樹中間擺攤賣煎餅，在地飄香1甲子，已成為遊客必到之處，近日有不少民眾發現攤位不見了，原來是暑假期間校方正進行人行道改建工程，而阿伯的攤位遷移到離原址300公尺遠，中油永村加油站斜對面，校方強調，2棵榕樹經修剪後已移入校內，健康長大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲員農人行道改建榕樹也移入校內牧草區。（圖／員農提供）

阿伯賣的煎餅，顧客回頭率超高，因他有「徒手翻餅」的絕技，鐵盤溫度至少破百，卻見他不時將手伸入鍋中幫餅翻身，被網友稱為「火雲掌伯」，甚至還有不少顧客站著欣賞，看阿伯練就鐵砂掌的模樣，一片片煎餅餅從不斷的翻移中，冒出陣陣的香味，讓人忍不住食指大動。

▲彰化員農榕樹下火雲掌伯煎餅。（圖／ETtoday資料照）

阿伯賣的煎餅遠近馳名，只要說是「員農大榕樹下煎餅」無人不知他的名氣，承載著彰化人的回憶，阿伯與妻子日復一日的煎著「煎餅」，鹹的包高麗菜、甜的包紅豆餡，一片片都超過巴掌大，只要銅板價7元，是在地人難忘的好味道，也是許多內行遊客必嚐的高cp值小吃。近日攤位不見了，不少人超驚訝，以為阿伯是要退休。

員農指出，因學校人行道要改建，人行道也要進行刨除工程，包括在阿伯攤位後方的2棵大榕樹也跟著跟著遷移，當時請專家將樹全移入校內，現在放置在牧草區內，也已經長出綠葉，與牛群為伴。

▲彰化員農榕樹下火雲掌伯後方的榕樹移入校內牧草區。（圖／員農提供）