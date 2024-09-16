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中秋節10大禁忌！極陰日2種人不宜賞月　女生1方法開運吸桃花

▲中秋節的夜晚不妨走到戶外，在欣賞月光同時，以誠摯的心向著月亮，向太陰星君祝壽並祈求庇佑一切順利和圓滿如意。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲今年國曆9月17日中秋節。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

家家戶戶忙烤肉，歡度一年一度中秋節，但這天也是俗稱的「極陰日」，相關禁忌也不少。為此，清水孟國際塔羅小孟老師特別分享中秋節10大禁忌，內容除了談到男女注意事項大不同，還提到2類人不宜賞月，否則恐受陰氣影響。

一、不要逗兔子

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民間相傳，嫦娥在人間非常喜歡兔子，升天時也帶著兔子到月球，此後玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節又稱「兔子節」，建議有養兔子的飼主，在這段時間溫柔善待兔子，否則凡間的兔子會有所感應，並傳遞給月宮的兔子。

二、男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載「中秋惟供月時男子多不扣拜」，故京師諺曰：「男不拜月，女不祭灶。」因此，男生若拜月容易身體不適，或受月球引力影響，比較容易出現睡眠品質問題。

三、女生不宜拜灶

同樣是《燕京歲時記》記載「男不拜月，女不祭灶」。因為古代灶神是陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽，以免沖煞。另一個原因是，古代封建時期，主要潮流是男女授授不親，才會有這種特殊禁忌。

四、不宜到海邊與河邊

中秋受到月球引力影響，比較容易有潮汐發生，當天海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜到海邊戲水遊玩。

五、產或身體虛弱者不宜賞月

由於月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體欠佳的人不宜賞月。

六、不要用手指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮以免對神明不敬。

七、吃中秋月餅和水果忌不圓

在古代，月餅與月圓代表團圓一家團圓和諧，因此中秋節應避免吃有稜有角的餅，否則容易口角或衝突，也是不吉利的象徵。另外，祭拜祖先神明時，水果也要儘量是圓的，代表一切圓滿。

八、女性忌頭髮遮額頭

女生額頭等同月亮的形狀，古人將女人額頭視為女性的元神宮，所以中秋節不僅是女性的節日，也要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，才能得到月神加持，讓自己桃花滿滿。

九、賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

十、避免晚間游泳

夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳，避免對月神不禮貌。

●民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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