同類相食！東部靛藍蛇「驚吐2條蛇」　其中一尾還活著

▲東部靛藍蛇（左）與牠捕食的另外兩條蛇。（圖／翻攝Facebook／Wildlife Resources Division - Georgia DNR）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州野生動物資源部門（Georgia DNR）近期分享驚人發現，一條長達4英尺（約120公分）的東部靛藍蛇（Eastern Indigo Snake）捕食另外2條小蛇之後又吐了出來，其中一條響尾蛇更是秉持頑強生命力、重獲新生。

去年11月，野生動物技術人員摩爾（Matt Moore）進行蛇類保育的聯邦田野調查時，於喬治亞州東南部發現了這條東部靛藍蛇。他在捕捉並且標記之後，驚訝地發現這條蛇「反胃逆流」（regurgitation），吐出一條年輕鼠蛇、一條未成年的東部菱背響尾蛇（eastern diamond-backed rattlesnake）。

該部門在貼文中寫道，「東部靛藍蛇以捕食其他蛇類聞名，牠顯然吞下、又排出了一頓大餐，在此過程中減輕大約半磅（約226.8公克）的體重。」

▲技術人員原以為，這條東部菱背響尾蛇已經死去。（圖／翻攝Facebook／Wildlife Resources Division - Georgia DNR）



令人驚奇的是，原本被判定死亡的東部菱背響尾蛇，1小時後竟又出現了生命跡象，而且身體明顯隆起，顯示最近剛剛吃下一隻大老鼠。事後，牠並沒有躲起來，還跑去曬太陽。

該部在今年8月30日發布的貼文中表示，「這起不尋常的事件，不僅顯示東部靛藍蛇令人驚艷的捕獵能力，還有響尾蛇意想不到的韌性。大自然真有它的驚喜！」