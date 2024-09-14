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「3種旺夫相」看了就知道　1關鍵笑起來眼睛會發光

命理網站透露3種旺夫相的臉部特徵，可從臉型、膚色與眼神判斷。（示意圖，photoAC）

▲命理網站透露3種旺夫相的臉部特徵，可從臉型、膚色與眼神判斷。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

在傳統面相學中，「旺夫相」一詞常被用來形容能為丈夫帶來好運的女性。根據面相命理網站的分析，這種「旺夫相」通常具備3個明顯的特徵，「女人有多旺夫，看她的臉就知道了」。

想知道自己是不是旺夫命嗎？圓潤飽滿的臉型可是個關鍵！旺夫相的首要特徵是臉型圓潤飽滿，額頭與臉頰豐盈的女性，通常擁有豐富的情感和好人緣，有助於家庭和睦。

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旺夫相的另一特徵是膚色紅潤有光澤，光滑透亮的膚質反映了良好的氣血循環，象徵著身體健康、內心充滿活力。此外，旺夫相還表現在眼神上。一個眼神明亮、笑起來眼睛會發光的女人，通常散發著積極樂觀的氣質，這樣的正能量能為家庭帶來好運。

這些「旺夫相」的說法僅供參考，並無科學依據。但若妳擁有這些特徵，代表妳擁有獨特的個人魅力，能散發正能量，就能吸引到對的人，創造屬於自己的幸福。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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