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機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大（圖／新北市政府交通局提供）

▲新北市交通局針對機車族推三大優惠措施，減輕停車費負擔。（圖／新北市政府交通局提供，以下同）

生活中心／台北報導

根據交通部統計，新北市機車持有數逾227萬3,404輛，數量高居全國之冠，為減少路邊停車格遭久占，新北市交通局從今（113）年8月1日起，在板橋區捷運頂埔站、新埔站、江子翠站、新店區大坪林站、十四張站、蘆洲區三民高中站及林口區機場捷運A9站等7處捷運站附近的路邊機車停車格採計次收費，一次20元，同步推出「每日一張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付優惠」三大優惠措施，減輕停車費負擔，更鼓勵民眾轉乘大眾運輸。

交通局表示，「機車路邊停車定期票」每張定價新臺幣399元，可於30日內不限次數、路段停放於新北市路邊機車停車格，使用線上多支付購買定期票還可再享優惠價299元，相當划算！如沒有常態停車需求，使用行動支付繳納機車路邊停車費，也可享每筆5元優惠折扣。

交通局表示，板橋頂埔站等7處捷運站附近路邊機車格實施收費管理一個月來，不僅有效紓解機車族轉乘停車需求，尤其捷運十四張站周邊機車停車格周轉率提升至2.6，通勤更省時間之外，交通局也針對停放車格、長期欠費的機車依法進行拖吊移置，釋出許多停車格位，機車族比以前更容易找到停車位。

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大（圖／新北市政府交通局提供）

▲針對停放車格、長期欠費的機車依法進行拖吊移置，釋出許多停車格位。

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大（圖／新北市政府交通局提供）

▲▼大型重機日益增加，部分區域設有重機專用停車格位。

機車族福音！新北路邊機車停車格好停又方便　3大停車優惠讓你省很大（圖／新北市政府交通局提供）

另外，針對大型重機日益增加，為善用有限停車空間，新北市除既有公有12萬4千餘格汽車格外，已於50處公有路外停車場共設置了355格重機專用停車格位，並從各路段路邊機車格統計篩選出大型重機停放率較高的區域，分別在板橋區公園街、文化路2段182巷，以及八里區觀海大道、新莊區三泰路、復興路1段及三重區新北環河快速道路下方平面停車場及中和區安和路等，試辦大重機專用停車格位，並自9月15日起實施收費（中和區安和路則自10月1日納入收費），收費時段比照同路段汽車收費時段，採計次收費，4小時計費1次，每次30元。

交通局也提醒大型重機車主，若車身超出專用停車格位尺寸，仍請將愛車停放於汽車格；大型重型機車停放重機專用格，依專用格費率收費；停放於汽車格則仍比照汽車格費率收費，交通局將視試辦情形檢討，評估擴大區域實施的可行性。

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