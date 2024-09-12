用「阿福錢包」虛擬貨幣交易騙投資！詐團狂撈1218萬　彰檢怒起訴

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署日前獲報以林姓犯嫌等人為首的詐欺集團，以虛擬貨幣交易為餌誘騙民眾投資，涉有詐欺犯嫌，隨即分案偵辦。全案經檢方發動搜索，查獲林嫌等3人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，經檢方複訊後向法院聲押獲准，並扣押林嫌等人所有不動產1筆、汽車2輛及銀行存款1218萬6698元，全案偵查終結提起公訴，並請求法院沒收犯罪所得，以重懲不法。

經查，林嫌等3人組成詐團，先在台中設立實體交易據點，利用ACE王牌交易所及其轉投資之富海數位創新公司所創設之「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易，再與假投資詐團介接合作，接著由不詳詐團在社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶指定的錢包地址等，利用民眾對於虛擬貨幣交易似懂非懂、對實體門市交易商品較為信任的心理，使被害人至該實體商店交付現金進行交易，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

林嫌等人隨後再利用「阿福錢包」託管錢包運作方式及特性，即：幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本公開查詢之隱匿性、可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，難以循線追查不法金流等特性，與不法集團共犯詐欺及洗錢的犯行，以此牟取不法利益，致多名被害人受財產損害。

彰化地檢署獲報後，隨即指揮警方展開蒐證，於6月13日發動搜索後，向法院聲請羈押林嫌等3人獲准，並扣押3人名下不動產1筆、汽車2輛，另向法院聲請裁定扣押林嫌名下銀行存款金額1218萬6698元。經檢察官密集偵辦後，全案提起公訴。