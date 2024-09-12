1歲寶寶愛挑食家長乾脆餵大人食物　營養師提醒均衡飲食及原型食物

▲1歲嬰兒服用副食品情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

嬰幼兒飲食學問大，有些家長會直接讓1歲寶寶跟著大人進食，不過營養師提醒，寶寶和家長一起吃飯時仍應注意均衡飲食及原型食物，因精緻加工食品營養價值低，且容易養成寶寶挑食習慣，以及情緒起伏大、蛀牙或生育發展受限等不良影響。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏指出，寶寶從4至6個月開始添加副食品，採漸進式給予，隨著年齡增長，營養素也要跟著調整，來因應器官、牙齒及骨骼發育；大約7至8個月在牙牙學語時，對大人吃的食物開始感興趣，看到就想要分一口吃，如果不給就「阿、阿」抗議或委屈哭泣，也有寶寶在1歲左右開始出現挑食行為，使得家長在照顧上面格外辛苦。

黃淑敏解釋，寶寶在1歲左右因咀嚼能力及消化能力增強，也會面臨「母奶/配方奶」到「固體副食品」的飲食型態轉換階段，家長可開始給予大人吃的食物，但建議應調味清淡，食材多樣化，攝取充足的營養；而很多家長都知道洋芋片、餅乾、炸雞塊、布丁、汽水可樂等加工食品，所含鈉、鉀、磷等礦物質遠超出幼兒的建議攝取量，會造成肝腎負擔、對身體造成危害，因此限制孩童食用、自己卻克制不了口慾，或習慣在孩子面前批評食物、做出對食物厭惡的表情，這些態度都會淺移默化、深入幼兒心理，不如共同制定好家庭規則，並了解該如何給幼兒吃那些零食。

黃淑敏建議，幼兒發展階段每天至少需喝2杯奶類，可單獨喝或拌入麥片；蛋白質食材則需供應1至1.5兩，可選擇蛋1個（例如水煮蛋、蒸蛋）、嫩豆腐、無糖豆漿、雞肉、魚類等；蔬菜每天都要提供，可切碎或是煮軟；醣類食物可幫助幼兒腦部發育，不過應提供未精緻的米飯、麥類，而非餅乾、蛋糕類；另同種食材可改變烹調方式，或時而變換使用的餐具，使用豐富的色彩或有趣的外觀等，並全家一起進食，都可提升寶寶進食的意願。