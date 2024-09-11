【瑪法達星座運勢】水瓶座　09.11~09.17

圖文／鏡週刊

打底回彈，漸入佳境。走出年中最強壓力帶、心理負擔大大減輕的這段日子，抗壓韌性扮演關鍵助力，耐操耐磨、生存毅力驚人。不僅有如九命怪貓般擁有不死之身，還常有跌破眾人眼鏡的爆冷之舉。運勢開低走高、越走越旺，不到終點線，難以看出奪勝潛力。事業落底反彈，將失而復得、一雪前恥。偏財運走強。愛情是心有千千結。

先憂後喜 撲朔迷離

中秋佳節將近、下半年日月食季即將登場的本週，將以三大重磅星兆：「太陽／歲星角衝」「水星／火星六合」與「雙魚座月偏食」貫穿全局。處身其中，要有狂悲狂喜、暴落暴起的滄桑覺悟。所幸，情勢不致一路低迷，悲觀也絕非毫無救贖。這段處女座之月的尾聲，大環境主流情緒在痛苦與失落之際，處女座價值的處變不驚、冷靜理智、理性求真與舉重若輕，發揮穩定力量。是一個相互慰藉、千里共嬋娟的月圓中秋。

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六大星象事件有：



9月11日：「太陽／歲星角衝」（亦失亦得）；「水星／火星六合」（捷足先登）

9月14日：「金星／歲星三合」（喜從天降）

9月17日：「雙魚座月偏食」（汰舊迎新）；「月亮／土星合相」（審慎樂觀）

9月18日：「水星／土星對衝」（事與願違）*

本週兩大星座主軸為：正負「歲星效應」與「月食效應」。就星象角度解讀，前者意味著，喜憂參半的重磅事件，將帶來對社會的全面性影響，痛苦但也有轉機與救贖。後者的「雙魚月食效應」，則象徵離愁幻滅、和平黯淡，一個階段的結束與開始。

值得再度一提的是，9月17日登場的中秋「雙魚座月食」。次日將緊接著有「秋收月」之稱的9月滿月，與星座警訊：「水星／土星衝」。這個月圓日由於月亮離地球最近，因此是磁場與視覺都比平日更強更大的「超級月圓」。此次的雙魚座月食就象徵意義而言，是幻象、理想或願景即將接受現實檢驗，面對事實與真相的海嘯時刻。衝擊餘波恐將持續半年之久。

財經方面，本週財星仍停天秤座，與歲星呈大吉相，且中秋過後，馬上上演「水星／土星對衝」。預期市場情緒將在短短一週內呈現上沖下洗的巨幅鐘擺效應，且很可能在中秋後再現悲觀下探。恐懼指數大幅震盪，投資人宜注意防禦因應。

就個別星座而言，本週邁入9月第二輪災星風暴：「歲星沖日」加上「月食效應」兩大衝擊相繼上場，是僅次於上週的陰霾期。新出爐的當運冠軍由本月之星「處女座」蟬聯。命星與太陽鎮守命宮，成功機遇與勝率加倍。加上命星獲得戰星相挺相助之勢，進取心與積極度更甚平日。原本可遇不可及的人、事、物，變得近在咫尺。不要浪費如此良機。

運勢緊追在後的是金牛座。命星與歲星形成的大旺角，帶來前所未見的年度大機遇，魅力、創意與智慧相互激盪，職場、情場高潮迭起，儼如行動的發電機；好運第三落在牡羊座。命星與水星呈幸運角，攸關工作、配偶、進修、存錢或入團之類的中長期計畫，將有喜訊傳來。原子習慣帶來成功複利。

本週災星厄相銳減，可惜也新增兩起超級星象警訊：「歲星沖日」與「雙魚座月偏食」。稍堪安慰的是，來自歲星的大型吉兆：「金星／歲星三合」在本週後半，抵銷部分衝擊，可說後福可期。這波星象濤天巨浪下，衝擊力道最顯著的兩大星座莫過於：獅子與巨蟹座。要遠離醜聞弊端、爭議小人、情色糾葛與金錢誘惑，以免惹禍上身。

星座排行 處女座：風光無限、大出風頭、獵心獵名、運勢最強 金牛座：價值重現、一路順遂、近水得月、順境最多 牡羊座：學以致用、領導有方、面面俱到、工作最順 天秤座：天時地利、吉人天相、一夕成名、機遇最佳

愛情運：★★★★

金錢運：★★★

事業運：★★☆

★★★★★為滿分，☆為0.5分



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