網瘋傳出門「變頻冷氣不關」更省電？冷氣公會點出3大問題解答真相

▲「出門10小時，變頻冷氣不關更省電」影片瘋傳，冷氣公會點出3關鍵解答真相。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

有TikTok帳號拍片聲稱，出門10至12小時內「變頻冷氣不關更省錢」，甚至以2千瓦變頻冷氣舉例，外出10至12小時不關冷氣電費節省85折，影片曝光後立刻引發網友熱議。對此，台灣事實查核中心表示，影片中的說法過於誇大、簡化，忽略不同熱源產生條件的變數，為易產生誤解的錯誤訊息。

針對網路流傳TikTok影片宣稱「出門10至12小時內，變頻冷氣不關電費省85折」，事實查核中心根據影片的內容點出3大問題，首先是「出門冷氣不關更省電」等說法，根據冷凍空調工程工業同業公會指出，長時間外出，室內變頻冷氣應該要關掉，才能節省電費，影片中的說法過於誇大、簡化，忽略不同熱源產生條件的變數。

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公會表示，變頻冷氣可以根據室內溫度變化調整壓縮機轉速，當室內溫度接近設定值時就會減慢轉速，保持穩定溫度而不會完全關閉，避免壓縮機頻繁全速啟動，使電力消耗大幅降低，而影響冷氣用電度數的變數很多，包含室內外溫差、是否西曬、室內熱源、房屋隔熱效果、窗戶等。

公會舉例，白天室外溫度高，室內外熱交換頻繁，冷氣為了維持室內設定溫度，壓縮機會持續運轉，此時段耗電量就會比較高，而晚上溫度下降，壓縮機要維持室內相同溫度的運轉能量就會減少。「不同時段」會影響到冷氣壓縮機的運作能力，電費當然就會不一樣。

▲網傳「出門10至12小時內變頻冷氣不關更省電」是錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

至於外出究竟該不該關閉冷氣。冷凍空調工程工業同業公會表示，若短時間外出（如1小時），建議不要關閉冷氣，「如果關掉，這段時間室內外會進行熱交換，房間溫度會逐漸升高，當民眾短時間內返家後重新啟動冷氣時，壓縮機又需要努力將溫度降至設定值，反而會增加耗電量」。

最後針對影片中的「電費計算方式」，公會指出，消費者買冷氣時，設備可能會有2種標示，一個是冷氣的冷房能力，一個是冷氣的消耗電功率，而影片中「2千瓦變頻冷氣」是指冷氣的冷房能力，而不是消耗電功率，「計算耗電度數時，看的是消耗電功率，再搭配冷氣使用的環境狀況」。

台電副總經理兼發言人蔡志孟也說，冷氣根據安裝位置，如是否為日曬房、室外溫度高低、室內是否有持續熱源產生、是否有安裝窗簾等隔熱裝置等會導致耗電量不同，即便是同一台冷氣且使用時間的相同，不同條件下的耗電度數絕對不會一樣，「網傳影片的個人經驗未必適用其他人的狀況」。