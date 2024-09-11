陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

▲大陸新能源車出口。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中汽協10日公布最新數據，大陸8月汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。

數據顯示，新能源汽車方面，8月新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，環比分別增長10.9%和11.1%，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。

其中，插電式混合動力銷量增速遠高於純電動銷量，8月銷量同比增速分別為81.6%、8.3%。

1月至8月，新能源汽車產銷累計完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。

分市場來看，8月，新能源汽車國內銷量99萬輛，同比增長30.9%，佔汽車國內銷量比例為51%；新能源乘用車國內銷量94.9萬輛，同比增長31.9%，佔乘用車國內銷量比例為54.4%，已連續三個月超過50%。

1至8月，新能源汽車國內銷量621.9萬輛，同比增長33.8%，佔汽車國內銷量比例為41.5%。

中汽協副秘書長陳士華表示，自印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》以來，汽車報廢更新補貼力度得到加碼，8月日均報廢更新補貼申請量破萬。

陳士華指出，部分省市也出台了置換更新政策，市場消費熱情被進一步激發，尤其是新能源汽車表現強勁、貢獻顯著，推動汽車產銷環比增長。

對於8月汽車產銷同比出現下滑，陳士華說，加力政策的效果不會特別快的顯現出來；不過，隨著越來越多的地方出台相關政策，汽車市場的活力會被進一步激發。