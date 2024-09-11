　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸新能源車出口。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中汽協10日公布最新數據，大陸8月汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。

數據顯示，新能源汽車方面，8月新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，環比分別增長10.9%和11.1%，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。

其中，插電式混合動力銷量增速遠高於純電動銷量，8月銷量同比增速分別為81.6%、8.3%。

1月至8月，新能源汽車產銷累計完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。

▲北京街頭,車流。（圖／CFP）

分市場來看，8月，新能源汽車國內銷量99萬輛，同比增長30.9%，佔汽車國內銷量比例為51%；新能源乘用車國內銷量94.9萬輛，同比增長31.9%，佔乘用車國內銷量比例為54.4%，已連續三個月超過50%。

1至8月，新能源汽車國內銷量621.9萬輛，同比增長33.8%，佔汽車國內銷量比例為41.5%。

中汽協副秘書長陳士華表示，自印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》以來，汽車報廢更新補貼力度得到加碼，8月日均報廢更新補貼申請量破萬。

陳士華指出，部分省市也出台了置換更新政策，市場消費熱情被進一步激發，尤其是新能源汽車表現強勁、貢獻顯著，推動汽車產銷環比增長。

對於8月汽車產銷同比出現下滑，陳士華說，加力政策的效果不會特別快的顯現出來；不過，隨著越來越多的地方出台相關政策，汽車市場的活力會被進一步激發。

ET快訊
2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應
快訊／罔腰呼麻放出來了！超敬業狂PO業配文
快訊／高雄5消防員衝「脫衣」酒店　懲處出爐
快訊／罔腰認了吸大麻！「網路上買的」
快訊／罔腰在刑大過一晚　原因曝光！
快訊／京華城案延燒！北市前副秘書長赴北檢作證
快訊／罔腰遭逮捕！　拘留一晚
幻象失事！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國持續加強證券業監管　主要券商被約談要求自查

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票　陸網友：專賣店訊號賊強　

陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

「台灣電商人」浙江過中秋　體驗台州刺繡非遺技藝尋商機

美國會通過香港經濟貿易辦事處認證法　中國外交部警告將反制

進軍太陽能？寧德時代傳正尋求收購「一道新能源」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月「遭家暴失明」淚：以為是模範男友

香港駐美經貿辦恐關閉　商界人士：影響不大

中國加大金融反腐　6大國有銀行成反腐主戰場

香港駐美經貿辦恐被關閉　陸：膽敢關閉必將反制

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

中國持續加強證券業監管　主要券商被約談要求自查

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票　陸網友：專賣店訊號賊強　

陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

「台灣電商人」浙江過中秋　體驗台州刺繡非遺技藝尋商機

美國會通過香港經濟貿易辦事處認證法　中國外交部警告將反制

進軍太陽能？寧德時代傳正尋求收購「一道新能源」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月「遭家暴失明」淚：以為是模範男友

香港駐美經貿辦恐關閉　商界人士：影響不大

中國加大金融反腐　6大國有銀行成反腐主戰場

香港駐美經貿辦恐被關閉　陸：膽敢關閉必將反制

不再侷限首爾老舊城區！韓青年首購族「偏好新房」　首選蛋白區新市鎮

台灣經貿網首次參展新加坡亞洲醫療展　搶攻東協醫療商機

高雄港離岸風場水下基礎組裝基地上梁　A6-B碼頭完工啟用

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

趙露思整型風波剛完「體操舊片」被挖出！　高難度動作驚豔陸網

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

世新大學積極培育青年學者　國科會研究計畫通過率維持高標準

國泰投信ETF產品廣告用字不當　金管會罰60萬

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

大陸熱門新聞

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

全紅嬋戴「勞力士」挨批…網挖真相打臉酸民

楊智淵被重判9年！陸將安排家屬探視　

遭籃球砸頭...對方無歉意！妹子「假裝暈倒」全慌了

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句笑翻網友

對手烏龍球先送分！中國男足11人踢10人又輸

圓明園罵日本客　陸愛國網紅竟是性侵犯

「懲獨專線」台商憂心亂舉報　國台辦回應

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：反中則反智

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

河南女求安慰要抱抱睡　被男友拒絕後墜亡

四川一老字號餐廳用「福壽螺」充當田螺

更多熱門

相關新聞

MotoGP「最新安全車」亮相

MotoGP「最新安全車」亮相

MotoGP世界摩托車錦標賽過往26個賽季都由BMW提供安全車（Safety Car），而隨著BMW M5推出，這款重量級性能房車也成為MotoGP最新的賽事夥伴，並在甫結束的San Marino Grand Prix聖馬利諾分站上亮相。

福斯汽車與工會解約明年7月可裁員

福斯汽車與工會解約明年7月可裁員

PGO「新款女性機種」9月底亮相

PGO「新款女性機種」9月底亮相

行競科技浸沒式冷卻電池工廠啟用

行競科技浸沒式冷卻電池工廠啟用

關鍵字：

汽車銷量

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「佔有慾最強」星座Top 3

金鐘59完整入圍名單！

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面