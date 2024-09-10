「雙颱共舞」將形成　粉專：下周還有熱帶系統誕生

▲貝碧佳、葡萄桑颱風，有機會在不久的將來誕生 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今（10日）接連有2個熱帶性低氣壓形成，中央氣象署預估，最快明日增強為颱風貝碧佳、葡萄桑，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，雙颱將形成，下周熱帶系統活躍，還會有其他熱帶系統誕生。

氣象署觀測，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD14，今凌晨2時生成；位於台灣東北方海面的低氣壓，上午8時增強為熱帶性低氣壓TD15。氣象署預估，明天都有機會增強為輕度颱風，分別為貝碧佳、葡萄桑。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於日本那霸西方的94W（指TD15），持續往中國浙江前進，今明受其外圍環流影響，北部地區容易下雨，尤其山區下雨時間長，有間歇大雨機會，預估在登陸中國之前有機會發展成為颱風。

「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，位於關島附近海域的95W（指TD14），在環流整合完成後會開始增強，預估沿著太平洋高壓邊緣，朝西北轉西北西前進，後期路徑變數較大，需視高壓強弱以及整體大低壓帶發展狀況而定。

「台灣颱風論壇─天氣特急」提到，下周熱帶系統相當活躍，還會有其他熱帶系統誕生，提醒中秋烤肉及活動的民眾留意。

▲2個熱帶性低氣壓路徑預測。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

氣象專家吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」分析，JMA（指日本氣象廳）一貫的搞偷襲，可能是基於環流北側風力較強，在琉球本島周邊觀測到5至6級平均風，所以還是把94W給升為熱帶性低氣壓，中央氣象署也跟進給了TD15。

不過吳聖宇表示，TD15的高低層分離情況有點嚴重，結構並不好，除非低層中心可以很快的整合到西北側，位於浙江沿岸的強對流雲團底下，不然真的要發展為颱風的機會低。

他說，熱帶性低氣壓TD15明天就要登陸浙江沿岸，整體預報仍然沒有變化，對台灣的影響情況也沒有改變，就看是不是真會被JMA異軍突起，升為一個意想不到的颱風吧XD

至於TD14，吳聖宇說，今早8時預報路徑不變，大方向仍是趨向琉球群島，未來要再觀察是否有往台灣靠近修正的情況，如果沒有什麼明顯變化，應該還是一個比較遠距離通過的系統，周末天氣好壞仍要看它的路徑變化而定。