科技偵查挨批「黑箱修法」！法界發現重大錯誤…急籲再次修法補救

▲科技偵查挨批「黑箱修法」，法界呼籲再次修法補救。（圖／經濟刑法學會提供，下同）

記者劉昌松／台北報導

經濟刑法學會與最高檢察署9日在台北共同舉辦「科技偵查處分救濟權」研討會，對今年7月立法院修訂刑事訴訟法「特殊強制處分」的科技偵查修法，發現重大錯誤，並呼籲立法院盡速修正。檢察總長邢泰釗表示，此議題攸關打詐，應認真檢討。經濟刑法學會理事長李聖傑教授指出，修法排除對司法警察違法科技偵查的抗告權，已有違憲之虞，且賦予辯護人「獨立抗告權」，恐成為詐團律師「盯梢」之用。

此次修法錯誤源自立院黨團協商時遭植入錯誤條款，而條款出自司法院，引起學界與實務界高分貝批判。林鈺雄教授痛批此為「黑箱修法」，呼籲立法院應儘速修法補救。多位重量級刑事法學者及審檢辯專家，如劍青檢改成員林達、蕭永昌檢察官，以及律師界紀凱峰、陳重言等人，都紛紛指出修法補救之迫切。

研討會由經濟刑法學會主辦，並由最高檢察署、新時代法律學社和台灣法學會刑事法委員會共同協辦。會議中，台北大學法律系王士帆教授指出，新法出現的爭議令人費解，救濟權不應該發生爭議。他更指出，自從111年憲判字第1號強制抽血酒測、第7號辯護人救濟權、第16號強制採尿，都呈現救濟權是司法人權的趨勢。

林達檢察官則直言，司法提案權由司法院掌管，違反當代民主憲政三權分立的設計原理，司法本來就應該掌管審判，不應介入政策與立法提案。他更當場出示1982年審檢分立當時，司法院和行政院用「鋼筆字」寫下的法規主辦協議書，直言當初毫無邏輯、違反政治學理，恣意分配訴訟法由司法院主管，實體法由法務部主管，導致後續整個體制的混亂。

紀凱峰律師也呼應，科技偵查處分的救濟權應該趕快修法補救，而且司法院的法律提案權早該廢止，在三權分立之下，司法應負責審判，修法立法本是行政部門和立法部門的事，法官只是依法審判，並且對法律進行違憲審查，不應涉入立法過程，甚至變成主導者。

昨天與會的審檢辯學人士，都紛紛呼籲「有權利即有救濟」的法理原則，針對科技偵查處分救濟權設計錯誤，希望盡速修法補救，並表示打詐既然是政府政策，打詐修法也應當力求正確完善，如果有錯誤，就趕緊認錯補救，千萬不要因為當初錯誤的版本，就裹足不前，否則將會造成更大的危害。