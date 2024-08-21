增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

▲經濟刑法學會將舉辦研討會，討論科偵新法違憲疑慮。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

《刑事訴訟法》今年新增特殊強制處分章，提供科技手段偵辦刑事案件的法源，但新法遭檢察官團體質疑，可能有助詐團首腦脫罪，主管《刑訴法》的司法院雖解釋並否認立法錯誤，台大法律教授林鈺雄又發文指出，新法未規定，若司法警察違法科偵要如何救濟，可能有違憲疑慮，經濟刑法學會為此將在9月9日舉辦研討會，邀請實務界與學界專家研討修法解決之道。

劍青檢改5日首先發布聲明，質疑被視為打詐4法之一的《刑訴法》修法結果，無端植入律師獨立抗告權，與一般案件律師只能「代理抗告權」不同，形同讓詐團首腦可透過律師，對其他詐團成員受到的科偵處分提出抗告，阻擋檢警偵辦，甚至協助詐團首腦脫罪。

司法院當天嚴正聲明回應，直指劍青檢改的說法有出多謬誤，新法沒有給予辯護人(指律師)獨立抗告權，新法符合立法體例，並非獨創，且辯護人無法在被告被通知遭科技偵查錢，就未卜先知，代替被告對科偵處分提出抗告。

台大教授林鈺雄則在13日公開評論，科技偵查修法爭議有兩部分，除了條文是賦予辯護人獨立抗告權或代理抗告權之外，如果司法警察（官）違法進行科技偵查，竟然不能救濟，林鈺雄甚至呼籲，「若有警察違法科偵，務必提起憲法訴訟，這種條文必定會被宣告違憲！」

針對《刑訴法》修法中關於救濟權的爭議，經濟刑法學會將在最高檢察署金華講堂舉但研討會，邀請學界專家，以及法官、檢察官、律師進行討論，研討會開放現場及法務部、司法院暨所屬機關線上報名。