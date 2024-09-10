南韓再掀校園集體霸凌！她遭「合成裸照」嘲笑外貌　全班排擠告密者

▲Telegram上出現以製作深偽技術合成性剝削影片為目的的對話群組。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

自從人工智慧技術（AI）發達以後，結合人體圖像合成的「深偽技術」（Deepfakes）犯罪手法在南韓層出不窮，將含有臉部特徵的照片合成裸照製作性剝削影像，不僅多名未成年人受害，甚至還有學生就是共犯。日前，江原道某所中學出現女學生遭同學集體霸凌的案件，臉部相片被合成裸照。

根據《韓聯社》，南韓江原道某一所中學傳出結合深偽技術犯罪的霸凌案，一群學生透過社群平台Instagram成立群組對話，從今年4至5月起針對女同學A某的外貌進行嘲笑，不僅以性騷擾的口吻戲謔A某的外貌，甚至還將A某的臉部照片合成其他張裸照，時間長達數個月。

由於A某遭到同學們排擠，並不在該對話群組內，起初對於自己的臉照遭到合成裸照的事不知情。不過，今年8月開學以後，校方接獲其他人檢舉，才終於得知該對話群組的存在，針對群組內的同學實施懲處，這些同學不甘願遭到懲處，懷疑是同學B某向校方告密，於是開始集體排擠B某。

B某不甘願自己淪為被集體霸凌的對象，於是向校方投訴這群同學「校園暴力」。其他同學被B某投訴後，聲稱自己罹患失眠症、承受精神上的傷害，因此反過頭來控訴B某校園霸凌。

於是，B某開始出現失眠、不安、憂鬱、食慾降低、疲倦等症狀，持續前往精神科醫院接受治療，至今仍無法克服心理恐懼上學讀書。起初遭到霸凌的A同學在得知詳情以後，也嚇得不敢去學校上課。

報導指出，儘管B某希望向校方申請轉學，但卻遭到教育當局拒絕，理由是B某當初也在以嘲諷A某為目的所開設的Instagram聊天群組內，因此同樣被歸類為「校園霸凌加害者」，案例被轉交給校園暴力對策審議委員會審理。

對此，B某解釋，當初雖然受邀加入聊天群組，不過他並沒有加入霸凌A某的行列。至於A某則表示，她不希望B某因此事受罰，且感謝B某願意挺身而出。