國3北向白河路段火燒車「狂冒恐怖白煙」　拖板車起火急停路肩

▲國3北向306.9k處10日上午6時2分許，傳出火燒車事件，1部拖板車行駛中起火燃燒，停靠外側路肩，消防人員射水搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者林東良／台南報導
國3北向306.9k處白河路段10日清晨6時2分左右，傳出火燒車事件，1部拖板車行駛中起火燃燒，停靠外側路肩，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動白河分隊消防人車及高工局前往搶救，消防人員接駁水線全力射水搶救下，火勢於上午6時28分許撲滅，初步勘查燃燒右後輪及車斗面積約3平方公尺，詳細起火原因由消防局調查中。
▲國3北向306.9k處10日上午6時2分許，傳出火燒車事件，1部拖板車行駛中起火燃燒，停靠外側路肩，消防人員射水搶救。（圖／民眾提供，下同）
記者林東良／台南報導
國3北向306.9k處白河路段10日清晨6時2分左右，傳出火燒車事件，1部拖板車行駛中起火燃燒，停靠外側路肩，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動白河分隊消防人車及高工局前往搶救，消防人員接駁水線全力射水搶救下，火勢於上午6時28分許撲滅，初步勘查燃燒右後輪及車斗面積約3平方公尺，詳細起火原因由消防局調查中。
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