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突牙痛！他一查診所全都預約制「最快下周看」　護理師揭原因

有民眾牙痛特地請假看醫生，才發現診所都預約滿，納悶為何牙醫診所變預約制。（示意圖／Pixabay）

▲原PO牙痛特地請假看醫生，才發現診所都預約滿，納悶為何牙醫診所變預約制。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

身體不舒服隨時去看醫生很正常，但有不少民眾好奇，為何牙痛卻不能馬上看醫生，牙科診所都要先預約？一名網友就抱怨表示，牙科只能預約，臨時牙痛找不到地方治療；對此，有曾在牙科工作的護理師解釋，臨時牙痛處理耗時，怕影響其他病患。

有民眾在Threads發文，提到自己因為牙痛特地請假看醫生，怎料，發現牙醫診所是預約制，最快也要下周才能看，求診無門的他，無奈問「什麼時候開始牙醫診所不是急救用了？」讓不少人心有戚戚焉，紛紛表示也遇過類似狀況，最後甚至跑到醫院急診掛號還遭冷眼，畢竟急診優先順序是有生命危險的人。

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也有網友分享在牙科診所親眼看到的狀況，他候診時看到一名工人牙痛到快死了，想看診卻被拒絕說「需要預約喔，最快下下個禮拜三，要幫你掛號嗎？」讓工人傻眼，直言到那時候他應該痛死了，沒想到櫃檯小姐熟練地從抽屜拿出2包止痛藥，免費請他吃止痛藥，依舊沒打算讓工人排隊看診的意思。

留言中有一名自稱曾在牙科工作的網友跳出來說明，牙科通常是預約制，因為純洗牙或做例行檢查都是當下會約好下一次看診時間，另一種就是突然牙痛，他們會讓病患現場等，等到醫師有空才能做緊急處置，「通常已經到牙齒痛到不行的，十之八九要抽神經，這種療程都至少要半個小時了」。

事實上台北市牙醫師公會過去有針對牙科預約制回應，牙科治療像小型手術，大部分治療20至30分鐘，嚴重的說不定還要幾個小時，避免其他患者等候，才會預先安排時間；不過若是病患痛到臉都腫起來，或牙齒受撞擊掉落的緊急狀況，大多數醫師還是會替病患優先處理。

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