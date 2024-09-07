高職生練大隊接力！把婦撞成植物人　法官判他和父母賠736萬



▲體育場有拉布條指出，外側跑道民眾散步使用，卻發生撞人意外。（資料照／翻攝自羅婦子女臉書）

記者郭玗潔／新北報導

新北市板橋第二運動場一名72歲羅姓婦人在運動跑道外圈散步，遭正在練習大隊接力準備全運會的高職生從背後撞上，導致她腦出血，送醫後雖救回一條命，卻成為植物人，羅婦家屬憤而對高職生、高職生父母、田徑教練和學校提告求償總計約千萬元，新北地院審理後，判學生有過失，和父母需連帶賠羅婦581萬8133元，另精神撫慰金方面，再賠羅婦80萬、羅婦丈夫30萬、3名子女各15萬元，共736萬餘元。學校和教練則免賠。可上訴。

羅婦於2021年10月18日下午4時許，在板橋區第二運動場外圈跑道慢步運動，突然遭到一名正準備參加全運會練習大隊接力的高中生，從背後高速撞倒，羅婦事後送醫，因腦部大量出血，昏迷指數一度只有4，不幸成為植物人。

家屬不滿指出，新北市政府在運動場有設置大型布條，以紅底白字公告「本場區第一、二內側跑道為跑步專用道，散步民眾請使用外側跑道」，使用須知也規定「快速跑步者應盡量靠內側，慢速者則應盡量靠外側」等語，然而當天下午4點，該教練卻指示田徑隊使用外側第六跑道，進行「衝刺快跑接力交棒訓練」，導致一名學生在交棒後，身體仍處於衝刺狀態，從第6跑道偏移到第7跑道，撞擊到正在散步的羅婦，使她向前撲倒翻滾後，倒地不起。

家屬說，當晚羅婦回家就覺得頭暈想吐，家人想送醫時，羅婦就突然陷入昏迷，經送醫急救，診斷為「頭部外傷併大量左側硬腦膜下出血、額葉及顳葉腦挫傷蜘蛛膜下出血及腦幹壓迫」，同日緊急開刀並轉加護病房治療，直到出院時，仍處臥床狀態，昏迷指數為9分，生活完全需仰賴他人照顧，屬於「極重度」身心障礙，經法院裁定監護宣告，指出羅婦有精神障礙或其他心智缺陷，無恢復可能。

家屬認為教練、學生都有過失，而教練在執行職務訓練時，造成羅婦受傷，因此將學生、學生父母、教練、學校一同告上法院，求償羅婦醫藥費、看護費，和未來生活需要支出，以及百萬撫慰金等共960萬餘元，另家屬精神撫慰金方面，羅婦丈夫求償40萬，羅婦3名子女各求償20萬元。

法官根據監視器畫面，認為羅婦遭學生撞擊後翻滾，導致頭部傷害，而學生雖辯稱交棒時視線遭另一名接棒隊員阻擋，所以才看不到羅婦，但當時跑道只有零星運動民眾，學生和羅婦並非在同一跑道，接棒隊員越過羅婦時也沒有發生碰撞，難認學生在交棒時，有無法注意羅婦在隔壁跑道步行的情形，判定學生有過失，父母應負連帶責任，審酌雙方經濟等一切情狀，判學生及其父母應賠羅婦581萬8133元，精神撫慰金方面，另應賠羅婦80萬，丈夫30萬，子女各15萬元。

法官指出，當時運動人數不多，現場設置的設置大型布條及告示牌只是勸導，並非正式使用規範，因而教練指示學生使用跑道，並沒有因違反規定而有過失，判教練和學校無須賠償。可上訴。