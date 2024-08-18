基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

▲基隆女嬰腦出血，癱軟送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市一名5月大的女嬰被父母交給保母照顧，15日突然癱軟送醫，有右腦出血的症狀，就算救活恐怕也是植物人，讓家屬懷疑是保母惹的禍。對此，基隆市府兒童及少年事務處表示，會全力協助救治女嬰，並且盡速查明事情原因。

女嬰的姑姑控訴，女嬰的生母日前透過媒合平台，尋找擁有專業證照的保母，1日將孩子交給對方照顧。沒想到15日保母突然告知，孩子不喝奶，且安撫到一半突然四肢癱軟，需要送急診治療。

醫師經過檢查，發現女嬰腦部缺氧，於是轉送基隆長庚。電腦斷層掃描後，醫師告知家屬，女嬰的右腦有2處出血點，可能是因為受到大力搖晃，才有這種嚴重出血。

女嬰的姑姑說，保母13日曾告知，孩子翻身時有撞到嬰兒床的護欄，導致左臉泛紅。不過，女嬰現在才5個月大，力氣應該沒這麼大，將臉撞到泛紅，家屬因此懷疑案情不單純，會不會是保母下的手，才導致15日的情況發生。

女嬰目前情況相當不樂觀，成功存活的機率只有2％，且就算真的活下來，也可能出現腦萎縮的情況、變成植物人。此外，保母的媒合人還告知，監視器沒有安裝記憶卡，所以只能看到當下的畫面，沒有影片存檔，讓家屬十分痛心，只想弄清楚孩子究竟遭遇什麼事情。

對此，基隆市政府兒童及少年事務處表示，市府已全力協助救治，並會協助女嬰、女嬰的家庭度過難關。

此外，基隆兒童及少年事務處說，案件已經依照規定，通報衛福部社會及家庭署備案，兒少保護網路群組也已通報基隆地檢署，由檢方指揮基隆二分局調查中，會盡速查明事件原因，給家屬一個交代。