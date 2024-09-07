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獨／政大化南學生宿舍「男女混住占5成」　房價曝光

▲▼政大化南新村學生宿舍，新學年男女混住戶數高達五成。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大化南新村學生宿舍，新學年男女混住戶數高達五成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大化南新村學生宿舍去年開放男女學生混宿，創各大學首例！今年更高達421人組成51隊參加抽籤，超越去年38隊，超額報名達2.3倍，最終選出22隊，其中男女混住的隊伍高達11隊，占比高達5成，也高於去年的3成6。一名學生表示，月租金每人才2500元，且宿舍床位是「求過於供」，很高興能抽中。

政大莊敬外舍因興建捷運而拆除，為彌補學生宿舍床位不足，將原教職員宿舍「化南新村」改建為學生宿舍，並開放學生自行組隊申請，讓男女可混宿，創下大學學生宿舍首例。

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在莊敬外舍拆除後，政大學生宿舍供給不如以往，加上「化南新村」學生宿舍不管是四房型或五房型，平均每人月租金只要2500元，收費比在外面租房子低廉，今年參與抽籤隊伍較去年大增。

政大表示，化南新村學生宿舍總共22戶，包括四房型12戶、五房型10戶，今年共有421人組成51隊參加抽籤，比去年38隊參與抽籤成長超過3成，最後僅有22隊中籤，單一性別組隊的11隊，混和性別組隊11隊，等於男女混住的隊伍占比達5成，高於去年的3成6。

一名住在化南新村學生宿舍的學生表示，由於目前學校宿舍床位較少，加上化南新村宿舍每人月租金才2500元，在政大附近CP值很高，所以透過「化南新村臨時學生宿舍組隊媒合平台」組隊並參與抽籤，而今年抽籤隊伍比去年多，一開始還擔心沒抽中，還好最後幸運抽中。

▲▼政大化南新村學生宿舍，新學年男女混住戶數高達五成。（圖／記者許敏溶攝）

▲由於月租金便宜，加上床位求過於供，政大化南新村學生宿舍新學年申請隊數大增。（圖／記者許敏溶攝）

雖然今年報名化南新村學生宿舍隊伍大增，但由於是老舊宿舍改建，也傳出學生抱怨化南新村宿舍牆壁容易發霉，冷氣也出狀況等問題。

政大表示，由於政大靠近山區，水氣較多，所以針對牆壁發霉、壁癌，或者鋼製家具生鏽等部分，學生可向生活輔導員反映，校方都會進行記錄並安排廠商進行粉刷，並安排冷氣廠商陸續就室內外機進行清潔保養。

政大為配合捷運工程，拆除莊敬五至八舍。政大指出，總床位數從原本6698床降至5407床，減少1291床，而指南宿舍現正規劃四棟宿舍，合計提供1810床，依照目前規劃期程，預計約在民國117至118年完工入住，屆時政大宿舍總床位數將提升至7217床。

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