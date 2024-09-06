花蓮9／11發放重陽敬老金！百歲人瑞可拿1萬　共發6184萬

▲花蓮重陽敬老金也委託縣內13鄉鎮市公所就近發放現金。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府重陽節敬老禮金自9月11日起發放，匯款與現金發放作業同時進行。發放對象為今年10月11日年滿65歲以上長者，並設籍花蓮縣三個月以上並實際居住，且於發放敬老禮金時尚健在者，即可領取。

花蓮縣府表示，發放金額為凡年滿六十五歲至八十四歲，每人新台幣600元；年滿八十五歲至八十九歲，每人新台幣3,000元整；年滿九十歲至九十九歲，每人新台幣5,000元整，重陽節當年度滿百歲以上長者，每人致贈敬老禮金新台幣10,000元整。

年滿65歲至99歲長者選擇匯款轉帳，請於9月11日後，當日或2-3日後至開戶之金融機構刷儲蓄簿以確認重陽禮金是否入帳至個人指定帳戶，今年度，除委請臺灣銀行花蓮分行外，另增中華郵政國安郵局辦理匯款轉帳，以降低長者帳戶屬年金專戶、救助專戶而遭退匯情形。如有長者因帳戶警示、註銷等情形被退匯，縣府將退匯名冊函送各戶籍地公所，屆時戶籍所在地公所將通知長者改領現金。

65歲至99歲現金領取者，花蓮縣政府統一規定發放期間自9月11日起至11月15日止，委託縣內13鄉鎮市公所就近發放現金，各公所內部程序整備完畢後就會開始發放，詳細領取方式，請民眾洽詢戶籍所在地公所為準。

年滿百歲以上長者94人，由花蓮縣政府派員親至長者家中致贈敬老禮金每人新台幣1萬元整：另有總統府及衛生福利部聯合致贈百歲以上長者金鎖片1枚，適逢滿百長者則加贈總統府敬老狀1紙。

社會處表示，本次年滿65歲長者人數計6萬5,034人，其中匯款人數計4萬469人，現金領取人數計2萬4,565人，經費總計新台幣6,184萬2,000元。其中，申請匯款轉帳比例已達62.2%，為提升長者便利性及即時性，同時鼓勵長者多利用匯款轉帳之方式領取，縣府自9月11日起同步受理明年度敬老禮金匯款轉帳申請，長者可自行至本府社會處網站下載「花蓮縣政府重陽節敬老禮金匯款申請書」，並檢附身分證正反面影本及存簿封面影本掛號郵寄或自行繳回戶籍所在地公所辦理申請作業，或親至戶籍所在地公所辦理。

花蓮縣政府也提醒民眾，為避免有心人士假藉重陽節禮金名義詐騙，如有不明人士要求長者提供身分證、帳戶等，請先向戶籍地鄉鎮市公所查證。