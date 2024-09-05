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高雄女屁屁有異物感　密醫瞎扯「痔瘡8顆」：綁起拉出肛門就根治

▲診所遭控醫師無執業執照卻執行醫療業務。（圖／翻攝自Google地圖）

▲診所遭控醫師無執業執照卻執行醫療業務。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子懷疑痔瘡復發，因此網路搜尋到一家評價不錯的診所，看診時，醫師交代她不要看健保、吃中西藥，並掛保證手術後痔瘡不會復發。經過檢查後，醫師直指她的肛門有8顆痔瘡，還說很多都潰爛了，接著就開始推銷「乾燥療法」，指出用線把痔瘡全部綁一綁再拉出肛門外，過2周等痔瘡乾掉後就根治。她越想越不對，回家查資料發現對方是密醫，且至他家診所就診，也確認不是痔瘡，氣得向1999檢舉。衛生局表示，將派員無預警稽查，若發現違規將依法處辦。

一名女子在Dcard發文表示，因曾經得過痔瘡，今年因屁股內有異物感，擔心是痔瘡復發，因此透過網路搜尋到一家診所，這家診所很大，招牌、裝潢明亮醒目，且位於交通便利之處，Google評論不低於3顆星。

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▲痔瘡。（示意圖／CFP）

▲女子懷疑痔瘡復發，因此到密醫診所就診。（示意圖／CFP）

女子表示，她進入診所後，櫃台小姐說診所醫療費用採全自費，但費用不會超過1000元，她觀察了候診區，發現沒有張貼醫師執業執照，接著進入診間，有2名男醫師坐在桌前，她發現和醫師對話的過程中，很多內容都是和她先前看診經驗相反，例如：「不要看健保，不要看任何痔瘡西醫，不要吃中藥」、「痔瘡經過的的手術後，就會完全根治不再復發」。

女子說，和醫師討論完病情後，櫃台小姐帶她去到檢查室，只見空間擺設老舊昏暗，檢查床非一般合法西醫用的，而是老舊的婦科診療椅。檢查過程中，都是診間另一名未發言的醫師操作，將她的肛門內的影像截圖存檔，並負責擦藥。

穿好衣服回到診間後，女子繼續和醫師討論病情，醫師指著她的肛門照片，朝四個方位各圈了一下，說她的痔瘡數量「左邊3個，右邊3個，上面2個，總共8顆」。女子說，她曾看過自己長痔瘡的影像，但眼前這位醫師指給她看的部位卻完全看不出異狀。

「你這是3.5級痔瘡，很多都潰爛了，長了這麼多顆，你都不知道已經這麼嚴重了！」醫師接著向她推銷診所唯一手術「乾燥療法」，聲稱能「根治痔瘡永不復發」。還稱全台只有這家診所有在施作，「用線把你的痔瘡全部綁一綁，拉出肛門外，不用住院，術後2周每天回診治療，2周後痔瘡都乾掉掉光後，就根治了。」

▲密醫開立300元痔瘡藥膏。（圖／翻攝自Dcard）

▲密醫開立300元痔瘡藥膏。（圖／翻攝自Dcard）

女子詢問，手術用什麼線綁？而醫師卻說是「秘方」無法透露。女子便說，是否接受手術還要再考慮，但不想吃藥，於是醫師便開了一條藥膏給她擦，還稱：「我們的藥膏不像西藥房那種，是特製的」而這條藥膏外觀無任何標示。

女子回家後在網路上查詢後發現，「乾燥療法」實為「局部注射硬化劑」，並無法如其宣稱的能根治痔瘡，而且還找到該診所違反醫師法的判決。後來女子在其他診所檢查，發現根本沒有痔瘡，這讓她更加確定先前所去的診所為密醫診所，因此憤而撥打1999市民專線檢舉。

衛生局表示，日前接獲民眾到新興區某診所就醫，疑似有非醫師執行相關檢查與說明病情。經查衛生福利部醫事管理系統，該診所107年9月3日開業。衛生局將「無預警」派員至該診所稽查，倘若發現有非醫師執行醫療業務，將以醫師法第28條及醫療法第108條依法處辦。

依據醫師法第28條規定：「未取得合法醫師資格，執行醫療業務，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。」另醫師法第28-4條規定：「聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務者，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。」。

再按醫療法第57條第2項規定：「醫療機構不得聘僱或容留未具醫事人員資格者，執行應由特定醫事人員執行之業務」，違者依同法可處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定診療科別、服務項目或其全部或一部門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。

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