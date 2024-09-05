桃園市政會議通過114年度總預算案　致力達成全齡照顧目標

▲桃園市政會議通過114年度總預算案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政會議4日通過「114年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」。市長張善政表示，114年度桃園市總預算案歲入編列1,553.89億元，歲出編列1,711.98億元，歲入歲出差短158.09億元。114年度總預算案的籌編，市府秉持財政穩健原則推進公共建設，照顧市民各項需求，打造全齡共享的智慧健康宜居城市。

桃園市「114年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，經市政會議通過後，續將送市議會審議。114年度桃園市總預算案歲入前三項為稅課收入編列814.96億元，占52.45%；補助及協助收入編列502.14億元，占32.32%；營業盈餘及事業收入編列100.10億元，占6.44%。歲出以教育科學文化支出編列614.57億元，占35.90%，居首位；社會福利支出編列339.29億元，占19.82%，居第2位；經濟發展支出編列319.35億元，占18.65%，居第3位。

另附屬單位預算及綜計表部分，114年度桃園市共有28個特種基金，總收入（基金來源）編列866.35億元，總支出（基金用途）編列861.73億元，收支相抵後，盈（賸）餘4.62億元。

114年度預算重要建設預算項目，捷運及鐵路地下化工程編列153億1,463萬元，停車場、道路、人行道及通學廊道等工程編列84億3,760萬元，桃園航空城建設編列144億4,069萬元，全民運動館及球場編列4億9,476萬元，污水及雨水下水道系統等工程編列24億2,619萬元，社會住宅編列28億5,170萬元，市立美術館編列5億1,000萬元，桃園及中壢殯葬園區工程編列4億元。

在教育投資方面，興建學校及幼兒園工程編列23億5,640萬元，國中小營養午餐免費、國產可溯源乳品、當季特色食材導入校園午餐編列21億9,971萬元；在解決少子化對策方面，生育津貼、育兒津貼、托育補助、就學補助、五歲幼兒教育助學金、好孕專車、凍卵營養金等編列147億9,980萬元。

在長者照護方面，長照服務、健保、假牙、敬老愛心卡、三節禮金、重陽敬老金等補助編列73億1,657萬元；在照護市民健康方面，兒童發展篩檢及早期療育計畫、產後憂鬱心理諮商、肺癌篩檢、脊髓性肌肉萎縮症基因檢測、腸病毒71型疫苗補助等編列2億4,176萬元；在市民交通運輸方面，公共自行車60分鐘免費及TPASS通勤月票等編列31億7,255萬元。