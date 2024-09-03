減少路殺「國道化身動物庇護所」　高公局設生態展示館

▲國道東山服務區旁淺山動物棲息，出現一級瀕危保育類野生動物草鴞。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為減少國道路殺，友善動物，高公局除設置動物防護網、邊坡引導網、動物通道外，也在國道東山服務區東側土地打造「淺山動物棲息及庇護場所」，監測發現出現山羌、白鼻心、食蟹獴等物種，以及瀕危保育類野生動物草鴞，高公局未來也將設置生態展示館，傳達國道安全通道和友善生態理念。

為掌握道路致死熱點，高公局最初於99年選定國道3號白河段285k~286k作為道路致死熱點試驗區域，設置動物防護網、邊坡導引網及動物通道，成功降低中小型哺乳動物致死率，並逐步推動完成國道沿線道路致死熱點路段動物防護及生態友善措施。

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高公局表示，南分局白河工務段110年主動出擊，選定東山服務區東側土地，進行棲地環境營造，除維持原有滯洪功能外，採生態綠化及棲地復育方式，配置不同型態植生場域，人為引導介入方式提供生物棲地及庇護處所，控制外來種動植物入侵。經監測發現區內已有多種物種如山羌、白鼻心、食蟹獴等利用，112年12月更首次監測到瀕危保育類野生動物草鴞，透過適當棲地營造，國道也扮演淺山動物棲息及庇護場所。

東山服務區也打造教育展示園區，除7月15日至114年2月2日於服務區2F星光電影院展出「白鼻心大冒險」展，高公局表示，未來將設置生態展示館，提供一個全方位的國道教育展示場域，透過生態監測影片，展示友善動物及棲地復育之成效，以教育、互動及遊戲方式傳達國道安全通道、友善生態環境理念。