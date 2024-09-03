屏東尾寮山步道即起重新開放　北大武山步道9／15開放

▲尾寮山步道 。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

林業保育署屏東分署所轄尾寮山步道因凱米颱風影響暫停開放，原預計9月15日重新開放，在屏東分署同仁、廠商、山友的共同努力及關心之下，即日起重新開放；北大武山步道則預計9月15日開放。

尾寮山步道在屏東三地門及高雄茂林的交界處，沿途有許多不錯的展望點，可將附近茂林、六龜及高樹鄉的恬靜田園景色盡收眼裡。屏東縣政府現正推出拾美步道APP尋寶活動，尾寮山步道和里龍山步道都是尋寶活動地點之一，只要完成拾美步道路線及蒐集滿58顆線上寶石後，即可獲得官方授權的「全程完成證書」及「完登紀念品—戶外隨身小包和寶石胸章」。

▲里龍山 。

相關拾美步道資訊，可參考屏東縣政府、墾丁國家公園管理處、交通部觀光署茂林國家風景區管理處、瑪家鄉公所、來義鄉公所、牡丹鄉公所等相關單位網頁或利用APP健行筆記查詢。

另同樣受凱米風災影響的北大武山步道，目前尚在努力修復中，預計9月15日重新開放。民眾行前可先至台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢步道最新訊息，以落實無痕山林第1條，在行前做好充分的規劃與準備。