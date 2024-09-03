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老公病逝！嘉義女苦養3國小娃　警不捨幫籌善款過中秋

汪姓女子的丈夫因病過世，她得獨自撫養3名孩子，警方心有不忍，協助籌集善款以幫他們度過難關。（圖／警方提供）

▲警方不忍心汪姓女子與3名小孩生活無以為繼，協助籌集善款以幫他們度過難關。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

嘉義縣竹崎鄉山美村汪姓女子與丈夫育有3子，其丈夫日前因病過世，汪女一人要撫養3個還在讀國小的孩子，住處又被凱米颱風吹垮，生活幾乎難以為繼，竹崎分局警方發現後，立刻聯繫地方人士籌集善款，希望他們能安心度過中秋節。

竹崎分局山美聯合所副所長黃俊彥表示，員警在轄區探訪時得知汪女原本打零工維持家計的先生因病過世，家庭頓失經濟支柱，還有撫養3名就讀國小的兒女，須負擔家庭生活開銷及小孩教育費用等種種開銷，陷入愁雲慘霧。

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此外，當地莊姓民眾家庭經濟也同樣拮据，房屋又因凱米颱風大量雨水沖刷湧入住家，沖走屋內生活家當及造成房屋破損，全家無家可歸，只好寄人籬下，生活陷入困境。

警方見民眾慘況心有不忍，於是替汪、莊等人向警察局申請愛心急難救助金，及衛生福利部急難紓困金，鉅祥工具開發黃董事長得知此事後也捐贈兩萬元，協助兩家人度過難關，兩人與家屬也感謝警方的幫忙。

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