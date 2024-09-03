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大陸 大陸焦點 特派現場

誤刊洗衣機價格！20分鐘損失1.3億　小店虧爆道歉：請大家取消交易

陸小店誤刊價格20分鐘賣3億。（圖／翻攝微博，下同）

▲大陸一家小電器行誤刊價格，20分鐘湧入4萬張訂單。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

現在網購盛行，而有些業者誤刊價格會乾脆認賠。不過近日大陸安徽一家小電器行，因為誤刊某款洗衣機價格，以市價4到5折賣出，20分鐘賣4萬張訂單，噴了7000萬人民幣（約新台幣3.1億元），店家希望大家取消交易，「我們的損失難以承受，請給我們一線生機。」

據陸媒報導，上（8）月28日凌晨，安徽縣城一家6人小店，因為人員誤勘價格，在直播上以4到5折賣洗衣機，20分鐘湧4萬張訂單，下單金額近4000萬元（約新台幣1.8億元），洗衣機值7000萬人民幣（約新台幣3.1億元），店家損失3000萬人民幣（約新台幣1.3億元）。

業者道歉。

▲業者道歉。

據悉，不少人看到甜甜價，甚至一次下了數十台，一名女子在道歉片說，「我們的損失難以承受，請給我們一線生機。」女子表示，短短的20分鐘，對店家來說比一輩子還長，希望求買家們能夠理解，接受退款，「我們真的快撐不住了。」

據紅星新聞報導，不少網友都貼出退單截圖，不過也有人加價轉賣搶購的洗衣機訂單。對此，績溪縣市場監督管理局工作人員回應，相關部門已進行調查。而網購平台官方客服人員，該店是品牌授權店鋪，已專員進行處理。

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