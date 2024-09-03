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輝達不只賣晶片！ 「 AI中心一站式服務」垂直搶占市場

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達提供建構AI廠房一站式服務。（圖／路透）

文／中央社

全球人工智慧晶片與設備大廠輝達公布第2季業績後仍是市場焦點。華爾街日報指出，輝達不僅是硬體零件供應商，更提供建構AI廠房一站式服務，公司在AI熱潮下走向垂直化經營。

輝達（Nvidia）於8月28日公布第2季財報後，執行長黃仁勳在與分析師進行電話會議時表示，輝達有整合和設計AI廠房的特殊能力，因為輝達有所有必要元件。沒有這些元件，就無法跟上每年出現的AI新廠。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，黃仁勳逐漸增加輝達的業務核心項目，除了強勢的晶片外，還提供軟體、數據中心設計、科技連網等整體服務。

輝達不僅是硬體零件供應商，更走向一站式服務，例如建構一套像人工智慧開發商OpenAI的聊天機器人ChatGPT所需的大數據中心，也就是AI廠房。

競爭者磨刀霍霍搶食AI晶片市場，輝達必需拓展業務範圍因應。輝達的「統一計算架構」平台CUDA已有17年歷史，能夠整合軟硬體技術，讓圖像處理器（GPU）加速與中央處理器（GPU）共同運作，演算速度遠較單一系統運作快速。

輝達5年前併購設備製造商Mellanox Technologies，黃仁勳近期還投入資源研發更高速的系統規程InfiniBand。

此外，輝達也投入傳統數據中心使用的網路架構「乙太網路」（Ethernet）再開發，提供AI驅動最佳化的升級版乙太網路。財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，這項業務一年內就可帶來數十億美元的收入。

整體而言，輝達產品還包括中央處理器與整合網路連結的晶片，讓各式資料中心設備能夠無縫接軌，特殊產業如健保服務和機器人自動化廠房，輝達都可提供相關的軟硬體。

資料中心業者DataBank執行長馬提內克（Raul Martynek）認為，黃仁勳已將公司垂直化調整。他們對於人工智慧該有的樣貌，哪些軟硬體元件是使用者確實需要同時可以運用的，都有完整視野。

輝達面臨諸多競爭者的挑戰，包括由蘇姿丰擔任董事長暨執行長的超微（AMD）與其他傳統晶片大廠以及擁有新興技術的新創業者。

投資公司芮孟．詹姆斯（Raymond James）分析師帕朱利（Srini Pajjuri）指出，這些商業策略都有風險，AI運算業務競爭更加激烈，業者紛紛設立AI廠房，但使用者可能會在輝達依靠自家晶片建構獨家的技術之外，嘗試其他選擇。

帕朱利認為，目前對市場來說「時機」相當重要，當大家都調整為使用輝達方案與技術時，技術哪天也會成熟，到時輝達可能無法再瓜分更多市場大餅。

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