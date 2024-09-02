800人齊聆聽！「送愛到花蓮」音樂會　籌逾300萬善款

▲「送愛到花蓮」音樂會成功籌得超過新臺幣300萬元善款。（圖／花蓮縣府提供）

記者張鈜閔／綜合報導

「國立臺灣交響樂團&慈意愛心管弦樂團」於9月1日在花蓮縣立文化中心演藝廳舉行的「送愛到花蓮」公益慈善音樂會，成功籌得超過新臺幣300萬元的善款。此次活動，除了捐贈232萬元給「0403花蓮震災」專戶，現場還特別捐助花蓮縣6所社福教養機構關懷基金及600份精美禮物給小天使及其家人們。

音樂會彰顯「臺中&花蓮」攜手走過震災傷痛的堅毅與勇敢，傳達了「臺中愛花蓮」以樂音傳愛的真情祝福，讓超過800位來賓聆賞一席充滿愛意與幸福的音樂盛宴。

為了讓公益音樂會演出能夠順利圓滿，國立臺灣交響樂團&慈意愛心管弦樂團的演出人員50位、志工人員80位，合計130位團隊成員特於8月31日至9月2日來到花蓮進行場佈、綵排及演出。

▲▼「送愛到花蓮」音樂會成功籌得超過新臺幣300萬元善款。（圖／花蓮縣府提供）



另外，慈意愛心會也率先捐贈232萬元善款響應臺中市0403花蓮震災關懷專案，亦積極籌募愛心基金，大愛捐助花蓮縣6所社福機構各12萬元，合計捐贈關懷基金達72萬元。

「送愛到花蓮」音樂會團隊特別感謝臺中市政府及花蓮縣政府的全力協助、國立臺灣交響樂團劉玄詠團長及專業級團員們的大愛相挺、慈意愛心管弦樂團指導老師與團員的深情獻藝，更要感謝促成這場公益慈善音樂會的所有的辛苦夥伴及背後付出的善心菩薩們。