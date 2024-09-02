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無薪假4459人月減158人　製造業趨穩定、0403震災後待觀察

▲▼勞動部長何佩珊 衛服部長邱泰源 行政院長卓榮泰立法院備詢 社福衛環組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長何佩珊資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數減少為4459人，勞動部說，整體家數微增、人數減少，製造業有穩定下來，花蓮因0403地震家數及人數都微增，需持續觀察。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計275家、實施人數4459人，與上期實施家數268家、實施人數4617人相比，這次家數增加7家，人數減少158人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，整體來說家數微增、人數減少，製造業的部分比較確定和緩、穩定，也是家數增加、人數減少，上次金屬機電工業有2家廠商各新增100人實施減班休息，實施3個月，還在持續中，也觀察到其他業者有增、有減。

他指出，目前有影響的是在震災後的花蓮地區，包含住宿、餐飲、批發、零售、觀光、遊覽車、飯店等持續受影響，還沒完全恢復，需持續觀察，勞動部協助勞工、雇主的方案進行中，希望讓產業儘早恢復。

關於花蓮地區的統計，黃維琛說，目前家數57家、人數579人。對比上期勞動部指共有56家、560人放無薪假，家數、人數都微增，暑假過後，持續觀察是否改善或是還需要時間恢復。

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