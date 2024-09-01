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停車場活春宮！男抱半裸女「激情衝刺」　紐約市民氣瘋：想搬家

▲▼停車場活春宮！男抱半裸女「激情衝刺」　紐約居民氣瘋：想搬家。（圖／翻攝X@LevineJonathan）

▲哈林河快速道路下方的停車場，竟有一對男女公然做愛。（圖／翻攝X@LevineJonathan）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生離譜事件，一對男女在哈林河快速道路（FDR Drive）下方停車場公然做愛，引發居民怒火，甚至喊出「想搬家了」。不過，紐約市警察局（NYPD）表示，事發當天並沒有接獲公共性行為投訴。

《紐約郵報》獲得的獨家影片顯示，8月22日傍晚至深夜，一名蓄著大鬍子的男性，抱著一名下體赤裸的女性，在灰色床墊上多次發生性行為，旁邊就是居民停放的自行車與卡車。

提供影片的34歲居民認為，紐約市邊緣的生活令人無法忍受，「我已經數不清多少人在人行道上大便、高聲求救。在路邊發生性行為，對我來說是這座城市的新低點」，加上7月的街頭刺殺事件，讓他考慮搬家。

《紐約郵報》指出，事發停車場靠近河濱步道，許多人在這裡慢跑、騎腳踏車、帶著全家大小出來散步，如今卻淪為「性愛溫床」，讓居民非常生氣。

30歲的奧皮奧（Tiffany Opio）最近也看到，一名男性在路邊公然接受女性口交服務，「在公共場合發生性行為很危險，也表示精神狀態有問題。這是一件可怕的事。」一名女街友也皺眉直言，「無家可歸不代表你可以這樣做。」

不過，另一些人對此抱持更寬容的態度。23歲銀行員卡馬拉（Rodrigo Camara）批評，「人們更關心街友在公共場所做愛，而非他們是否有東西吃。」

 
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