　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新二代劉威廷帶團隊研發植療桌遊　關懷長者身心健康

▲越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟等人赴日研發植療桌遊 。（圖／記者陳崑福攝）

▲越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟等人赴日研發植療桌遊 。（圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟，帶領同校同學林禹彤、江翊甄、洪仁益等5人，組成長者照顧團隊「植到『癒』見你」，並以「日新越藝–發揮你的園創力」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」創業與行銷組補助。劉威廷團隊以自然療法為出發，參訪國內北、中、南的高齡服務機構，並赴日本參訪當地長者日照中心，透過不間斷地學習、討論與反思，最後研發出以東南亞香料植物以及森林園藝為主軸，適合長者遊玩的戶外型桌遊卡牌。

▲越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟等人赴日研發植療桌遊 。（圖／記者陳崑福攝）

▲越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟等人赴日研發植療桌遊 。（圖／記者陳崑福攝）

潘金娟在臺從事長者照顧超過16年，兒子劉威廷從小便跟著她前往安養院幫忙，跟院內的爺爺、奶奶們聊天，長期接觸下來，劉威廷非常了解長者的想法與需求。

潘金娟從事長照工作，從中體會「助人為快樂之本」的涵義，更讓此理念深植在劉威廷的心中，培育劉威廷樂於助人的品德。劉威廷也因為母親的關係，從小接觸越南文化，對於多元文化產生濃厚興趣，求學階段便自發性參加許多新住民、移工的關懷活動，並從事長者照護志工服務。

有感於臺灣即將邁入超高齡社會，劉威廷在大學時期與同學自組團隊，投身於長者與植物療癒相關活動，從設計課程參與到社造計畫，利用東南亞香料植物結合園藝造景，以視覺、嗅覺兼具娛樂與學習的方式，讓長者放鬆身體、舒緩焦慮。執行過程中，團隊深感對於長者照顧的專業不足，劉威廷便邀請潘金娟加入團隊，給予團隊指導與建議，一起參與社區老人服務。

劉威廷表示，目前全球已有日本、德國及義大利3個國家成為「超高齡化社會」，為了能更精進團隊的實力，成員們希望能前往日本，參訪當地的長者照顧中心，但礙於經費有限，計畫只能一直延期，很高興能獲選移民署築夢計畫，讓團隊可以圓夢。這次團隊不僅拜訪日本高槻市的晴耕雨讀等幾間崇尚「園藝療法」的長者日托中心，還共同研發、製作桌遊卡牌「植可智取」，卡牌有3種玩法，難易度不同，可根據長者的年齡及思考認知能力調整，有效訓練邏輯與溝通協調。而卡牌上繪有多種東南亞香料植物與森林園藝介紹，每種植物各有不同的療癒功效，是一套多功能的學習卡牌。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，新二代因為從小接觸跨國文化，具備創造力與文化敏感度，看待其他族群與事務的心態也更開放及多元，發展實力有目共睹，未來移民署也會持續提供新住民及新二代各項照顧輔導及培育措施，為新住民及其子女打造多元、友善的環境。另外，為增進新住民及其子女照顧服務，移民署目前推出「新住民免費電腦課程及平板借用服務」，只要符合資格即可免費參加電腦課程及租借平板，詳請可諮詢服務電話:0800-005-788(新住民免費電腦課程服務專線)、0800-030-068(新住民免費平板借用服務專線)。

ET快訊
快訊／洪總衝撞「小房間」　遭重罰2萬
快訊／搜索畫面公布！　民眾黨控北檢公然說謊
柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則
柯文哲遭逮　鄭家純 「低胸開香檳 」包場慶祝！畫面超兇
快訊／小草中暑！　北檢門口當場軟倒
桃園女突跳車重摔死亡！　男友只打119沒停車
柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「胡志明-花蓮-富國島」包機直航花蓮 　212外籍旅客訪花觀光

勞動部雲嘉南區銀髮中心9／2開幕　民眾到場體驗送好禮

新二代劉威廷帶團隊研發植療桌遊　關懷長者身心健康

織夢原聲帶！首屆「原住民族新聲選秀」開放報名　最高獎10萬

2024台灣文博會台南古蹟大升級！　在夜光下遇見最美的台南

慶祝九三軍人節！花蓮麥當勞贈餐券　31業者同步祭折扣

老天遲下甘霖！六十石山金針花遲1個月盛開　賞花正好

山友看過來！　臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

嘉義市古蹟日活動報名開跑　舊監獄野餐新體驗

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

「胡志明-花蓮-富國島」包機直航花蓮 　212外籍旅客訪花觀光

勞動部雲嘉南區銀髮中心9／2開幕　民眾到場體驗送好禮

新二代劉威廷帶團隊研發植療桌遊　關懷長者身心健康

織夢原聲帶！首屆「原住民族新聲選秀」開放報名　最高獎10萬

2024台灣文博會台南古蹟大升級！　在夜光下遇見最美的台南

慶祝九三軍人節！花蓮麥當勞贈餐券　31業者同步祭折扣

老天遲下甘霖！六十石山金針花遲1個月盛開　賞花正好

山友看過來！　臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

嘉義市古蹟日活動報名開跑　舊監獄野餐新體驗

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防

陳柏毓開賽12上12下先發5局無失分　鄭宗哲同場敲長打

騎136線道摔10米深谷昏迷！Apple Watch報案　22歲男宣告不治

吳尊打地鋪「陪女兒排泰勒絲演唱會7hrs」！　苦力追星被讚：超讚老爸

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

快訊／洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

高盛啟動裁員至多達1800名　外媒：持續到秋末

母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺

桃園失聯移工見警！攔車硬上不成　落跑200米累癱被逮

畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

地方熱門新聞

全國高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫明年上路

臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

竹市落實新學期開學整備

嘉義市呼籲教托育機構加強環境清消

桃園市議員凌濤　籲市府加速桃園煉油廠遷移

嘉義淨零學院推動環保教育　提升碳排意識

嘉義縣首推專屬女性藥癮者藝術舒壓課程

嘉義縣特約店家購餐送好禮

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

嘉市警開學日入校嘉義女中宣導犯罪預防

南消參與2024年車禍救援挑戰賽奪得佳績

嘉義市古蹟日舊監獄野餐新體驗

新北市圖另類開學季　體驗小神將走讀廟宇

更多熱門

相關新聞

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

隨著全球對健康管理和預防醫學的關注加劇，中草藥醫學正迎來國際市場的新機遇。由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2024台灣生技中醫藥赴越南、馬來西亞拓銷團」，引領13家台灣中醫藥業者，於8月25日至31日成功搶進越南與馬來西亞市場，為中藥本草保健產品開創了嶄新的商機。

海外遊客來了　首架外籍航空落地台東

海外遊客來了　首架外籍航空落地台東

延續「竹子外交」　越遊走中美間

延續「竹子外交」　越遊走中美間

花蓮首架越南富國島包機啟航　3城市5天4夜

花蓮首架越南富國島包機啟航　3城市5天4夜

雨天踢足球！越南4國中生「遭雷劈」1人喪命

雨天踢足球！越南4國中生「遭雷劈」1人喪命

關鍵字：

越南桌遊潘金娟新二代劉威廷

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面