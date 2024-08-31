新二代劉威廷帶團隊研發植療桌遊　關懷長者身心健康

▲越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟等人赴日研發植療桌遊 。（圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍新二代劉威廷與母親潘金娟，帶領同校同學林禹彤、江翊甄、洪仁益等5人，組成長者照顧團隊「植到『癒』見你」，並以「日新越藝–發揮你的園創力」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」創業與行銷組補助。劉威廷團隊以自然療法為出發，參訪國內北、中、南的高齡服務機構，並赴日本參訪當地長者日照中心，透過不間斷地學習、討論與反思，最後研發出以東南亞香料植物以及森林園藝為主軸，適合長者遊玩的戶外型桌遊卡牌。

潘金娟在臺從事長者照顧超過16年，兒子劉威廷從小便跟著她前往安養院幫忙，跟院內的爺爺、奶奶們聊天，長期接觸下來，劉威廷非常了解長者的想法與需求。

潘金娟從事長照工作，從中體會「助人為快樂之本」的涵義，更讓此理念深植在劉威廷的心中，培育劉威廷樂於助人的品德。劉威廷也因為母親的關係，從小接觸越南文化，對於多元文化產生濃厚興趣，求學階段便自發性參加許多新住民、移工的關懷活動，並從事長者照護志工服務。

有感於臺灣即將邁入超高齡社會，劉威廷在大學時期與同學自組團隊，投身於長者與植物療癒相關活動，從設計課程參與到社造計畫，利用東南亞香料植物結合園藝造景，以視覺、嗅覺兼具娛樂與學習的方式，讓長者放鬆身體、舒緩焦慮。執行過程中，團隊深感對於長者照顧的專業不足，劉威廷便邀請潘金娟加入團隊，給予團隊指導與建議，一起參與社區老人服務。

劉威廷表示，目前全球已有日本、德國及義大利3個國家成為「超高齡化社會」，為了能更精進團隊的實力，成員們希望能前往日本，參訪當地的長者照顧中心，但礙於經費有限，計畫只能一直延期，很高興能獲選移民署築夢計畫，讓團隊可以圓夢。這次團隊不僅拜訪日本高槻市的晴耕雨讀等幾間崇尚「園藝療法」的長者日托中心，還共同研發、製作桌遊卡牌「植可智取」，卡牌有3種玩法，難易度不同，可根據長者的年齡及思考認知能力調整，有效訓練邏輯與溝通協調。而卡牌上繪有多種東南亞香料植物與森林園藝介紹，每種植物各有不同的療癒功效，是一套多功能的學習卡牌。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，新二代因為從小接觸跨國文化，具備創造力與文化敏感度，看待其他族群與事務的心態也更開放及多元，發展實力有目共睹，未來移民署也會持續提供新住民及新二代各項照顧輔導及培育措施，為新住民及其子女打造多元、友善的環境。另外，為增進新住民及其子女照顧服務，移民署目前推出「新住民免費電腦課程及平板借用服務」，只要符合資格即可免費參加電腦課程及租借平板，詳請可諮詢服務電話:0800-005-788(新住民免費電腦課程服務專線)、0800-030-068(新住民免費平板借用服務專線)。