客點大腸麵線要求「湯麵分開謝謝」！　老闆娘傻眼：真的不會用

▲客人要求湯麵分開裝。（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）



記者施怡妏／綜合報導

每個人吃東西的小習慣各有不同，像是大腸麵線不加香菜，或是牛肉麵不加蔥等，不過，竟有客人點了大腸麵線，卻要求湯麵分開，超奇葩的要求讓她笑喊「真的考倒我了！」網友看了也直呼「來亂的欸」、「是沒有吃過麵線的朋友」。

老闆娘在臉書「爆料公社」發文，客人點了兩碗麵線，分別是「綜合海鮮大腸麵線」和「蚵仔大腸麵線」，看似普通的訂單，但底下的註明卻讓她感到為難，因為客人要求「湯麵分開，謝謝」。

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老闆娘笑喊，「我第一次聽到，麵線怎麼跟湯分開我真的不會用，真的考倒我了」，這要求實在太難了，最後她還是做了正常版給客人，「我真的無法做到麵線跟湯分開的」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「給他熱開水、生麵線、燙熟的料、再附上太白粉跟調味料」、「把沒煮好的麵條給他」、「這個人是不是沒吃過大腸麵線」、「湯底給他，生的麵線給他」。也有網友認為，直接拒單最省事，「拒單+1，怎麼送過去都會被負評退單，不如不要」、「這直接拒單會比較省事」。

還有人分享，遇過超奇怪的要求，「我還遇過幫我畫恐龍的」、「我做炸的，上次客人點銀絲捲，備註給我寫我要『蒸』的，直接把品項卡掉，來亂的嗎」。