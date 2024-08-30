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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅與蘇利文會談「11個多小時」　中方強調「台灣是紅線」

▲▼ 美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅。（圖／路透）

▲美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周二（27 日）在北京同美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）開始舉行新一輪戰略溝通。大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤透露，27日、28日兩天，王毅主任同蘇利文助理舉行戰略溝通。雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤8月29日晚就美國總統國家安全事務助理蘇利文訪中向媒體吹風。他表示，這是王毅主任同蘇利文助理舉行的第四輪戰略溝通，雙方在維也納、馬爾他、曼谷的前三輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁棲湖，離北京越來越近，談得也越來越深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性的。

楊濤說，雙方還達成了一些具體共識，包括保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法、非法移民遣返、應對氣候變化等領域合作，適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排，繼續就中東、烏克蘭、北韓等國際地區熱點問題保持溝通。這些新成果將有利於雙方一道朝著「舊金山願景」排除干擾、克服障礙，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他指出，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。中方重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。中方強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的發展權利不可剝奪，觸碰這些底線紅線，中美關係就兜不住底，「護欄」也會形同虛設。

楊濤強調，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。既然美方多次表示，堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」，就應該落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

雙方一致認為，在兩國元首戰略引領下，中央外辦主任同美國總統國家安全事務助理之間的戰略溝通管道十分重要，同意繼續發揮好這個管道的作用。

關於經貿科技問題，楊濤表示，美方所謂「小院高牆」已經不斷擴大，沒有了界限。所謂「國家安全」成為一個什麼都能往裡裝的「筐」。所謂「產能過剩」的說法不過是搞保護主義的又一個藉口。背後還是美國對中國的錯誤認知，對謀求自身絕對安全、絕對優勢的霸權思維。美方應該知道，中國不可能始終處於產業鏈中低端，有能力、有需要也有權利向產業鏈中上游攀升。美方也應該明白，中美經貿關係的本質是互利共贏；打壓中國的經貿科技發展，損人不利己，也不會得逞。

關於南海問題，楊濤指出，中國捍衛自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，致力於維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。發展盟友夥伴關係是美國自己的事，但不要以此損害中國利益。菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情。

關於烏克蘭問題，楊濤強調，中方的立場坦坦蕩蕩，概括起來就是八個字，勸和促談、政治解決。我們沒有從中漁利，更不會火上澆油，將繼續做正確的事情。中國奉行獨立自主的和平外交政策，不結盟、不搞陣營對抗。這是我們處理同所有國家關係遵循的基本原則。美方要停止散佈所謂「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假敘事，不要再抹黑栽贓、甩鍋推責，更不要濫施非法單邊制裁。

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