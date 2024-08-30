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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案　77.7%台北市民表贊同

▲▼北科大大門，北科大校門。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳弘修／台北報導

對於台北市建國啤酒廠活化結合國立臺北科技大學校地計畫一案，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，有超過八成（80.4%）的全台民眾認為此舉能立即紓緩校地不足問題，並有助政府對於支持文化永續與技職教育發展場域的連結；在台北市民的意向部分也有高達74.5%的比例表示認同。另外，有82.8%的全台民眾支持政府加速推動該案，讓北科大成為可以守護建國啤酒廠文化資產且具有文化底蘊的國際化教學場域。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在台掀起AI旋風，他與美超微總裁暨執行長梁見後，以及AMD董事長暨執行長蘇姿丰等人在COMPUTEX上的開講與分享，讓國內各大專院校相關人才養育與發展願景受到關注。

以北科大（國立臺北科技大學）為例，雖然是國內第一所與輝達合作嵌入式GPU聯合實驗室的大學，但如今卻因校地嚴重不足，導致面臨學生使用空間受限、有128位教師無法滿聘補齊、研究量能難以發揮等困境，箇中原因是北科大在臺北工專時期因配合都市發展將3.3公頃校地提供市政府徵收做為道路用地，校地銳減為9.6公頃，可是學生人數已從當年的3千人成長至超過1萬3千人。對此，行政院長卓榮今年6月在立法院面對立委質詢時，也允諾會往滿足學校條件的方向來推動建國啤酒廠結合北科大校地的計畫案 。

▲建啤升格回饋4成土地交由北科大擴建校地，卓榮泰：會往滿足學校的條件來走。（圖／翻攝立法院國會直播）

為瞭解民眾對於本案的態度與意向，《ETtoday民調雲》於7月30日至8月4日針對台灣本島地區19縣市及台北市12個行政區、年滿20歲並設籍該地的民眾，以EDM方式進行網路調查。台灣本島地區有效樣本數1,384份，在95%信賴區間內，抽樣誤差最大值為±2.63%；台北市有效樣本數798份，在95%信賴區間內，抽樣誤差最大值為±3.47%。

在全台調查部分，對於行政院長卓榮泰今年6月在立法院允諾會往學校條件的方向來推動建國啤酒廠活化案結合北科大校地與教育發展，調查結果指出，有高達八成二（82.8%）民眾支持政府加速推動該案，認為此舉可讓北科大成為守護建國啤酒廠文化資產且具有文化底蘊的國際化教學場域，回答不支持的民眾為3.5%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果也顯示，全台有高達八成二（82.7%）民眾支持北科大擴展校地以解決教室嚴重不足和教師無法滿聘的困境，不支持的民眾僅有3.2%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

談到建國啤酒廠結合北科大校區的活化運用，根據調查結果，有超過八成（80.4%）的全台民眾認為北科大鄰近的建國啤酒廠土地若能與校園連接使用，可立即紓緩校地不足問題，同時對提升政府支持文化永續與技職教育發展的場域連結有幫助，認為沒幫助者僅有3.0%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

另外，全台有高達八成二（82.2%）民眾支持建國啤酒園區納入北科大文化資產保存暨活化應用的規劃，在促進教育永續、文資維護及繁榮鄰里的目標下創造多贏局面，不支持者的民眾為4.0%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

在保存與活化建啤文資方面，根據調查結果，全台有近七成（69.6%）的民眾認為北科大具備足夠的能力和專業來維護古蹟與活化建國啤酒廠校地。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

在台北市調查部分，調查結果顯示，有七成七（77.7%）的市民支持政府加速推動北科大建啤校區案，表示不支持者為7.7%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果也指出，有高達八成二（82.7%）的台北市民支持北科大擴展校地以解決教室嚴重不足和教師無法滿聘的困境，回答不支持的市民為4.5%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

對於建國啤酒廠結合北科大校區的活化運用，根據調查結果，有將近七成五（74.5%）的市民對於北科大校園連接使用建國啤酒廠土地表示支持，認為此舉能紓緩校地不足，對於提升政府支持文化永續與技職教育發展有幫助，回答沒幫助者的市民為9.1%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果指出，有將近八成（79.3%）的市民支持建國啤酒園區納入北科大文化資產保存暨活化應用的規劃，在促進教育永續、文資維護及繁榮鄰里的目標下創造多贏局面，表態不支持的市民僅有8.4%。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

在保存與活化建啤文資方面，調查結果也顯示，有近六成五（64.1%）的市民認為北科大具備足夠的能力和專業來維護古蹟與活化建國啤酒廠校地。

▲ET民調／82.8%支持政府加速推動北科大建啤校區案，77.7%台北市民表贊同。（圖／ETtoday民調雲）

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