應曉薇、沈慶京「9年前搭同班機」舊照被挖！高嘉瑜：果然是一路人

▲應曉薇與沈慶京。（資料照／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲任內京華城土地容積率遭疑圖利，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京昨日（28日）皆前往台北地檢署應訊。民進黨前立委高嘉瑜29日貼出一張9年前的照片，表示沈慶京和應曉薇過去搭飛機能「巧合」的坐在一起，如今面對檢調約談的回應也相似，「果然是一路人」。

高嘉瑜在臉書上發文表示，沈慶京被搜索約談時，稱「我從不送官員紅包」；應曉薇則說「身正不怕影子斜」，能幫忙釐清案情「我覺得很棒」。高嘉瑜對此認為，沈慶京跟應曉薇不只搭飛機能「巧合」的坐一起，就連面對檢調約談的回應也很有默契的相似，「感覺就像是同一個人說的話，果然是一路人」。

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高嘉瑜在臉書貼出的這張圖，其實是陳姓網友2015年，於「爆料公社」所張貼的照片。該則2015年的貼文內容寫到，在前往澳門的班機上，應曉薇和綽號「威京小沈」的沈慶京坐在一起。

當時威京集團發聲明稿解釋，沈慶京與其長子沈輝庭當時前往澳門，是為了研討兩岸企業家高峰會有關加快兩岸合作制度與台商權益保障的議題，以及揚州市政府未能履行2003年框架協議案件對集團造成重大損害的救濟問題。當時沈慶京只是在飛機上巧遇舊識應曉薇，才會上前打招呼。

威京集團當時也強調，沈慶京的位子本在第一排，但剛好應曉薇旁邊有空位，就順勢坐下陪同聊天，僅此而已，外界不應做不當的聯想與臆測。

此外，應曉薇當時也因這張搭機照，對PO文的陳姓網友提告妨害名譽。不過台北地檢署調查指出，應曉薇與威京集團主席沈慶京確實曾坐在一起，陳男並非憑空捏造，不涉及誹謗，處分不起訴。