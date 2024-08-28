為求勝出找幽靈人口！屏東市金泉里長莊美香當選無效確定

▲屏東市金泉里里長莊美香涉嫌遷入幽靈人口求當選，高雄高分院判決當選無效確定。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳韻如／高雄報導

屏東市金泉里里長莊美香當選後被對手指控，涉嫌遷入8名幽靈人口，使自己當選，違反了選罷法規定，對手也因此提起當選無效之訴。經法院審理後，雖法官認定其中只有一人為幽靈人口，但仍危害了選舉的公平、公正以及純潔性，因此判決莊美香當選無效，全案確定。

2022年縣市首長暨議員里長九合一大選，屏東縣屏東市金泉里里長由莊美香以335票勝出，但事後對手林凱駖卻出面指控，莊美香為求順利當選，涉嫌遷入簡姓民眾等8名幽靈人口，因此提出當選無效之訴。

莊美香則辯稱，這8人之中，有些人是在金泉里夜市擺攤的攤商或是攤商客人，也有人經常出入金泉里，全部都與金泉里有密切的生活關係，否認他們是幽靈人口，因此請求法官駁回對手之訴。案經屏東地院審理後，判決對手林凱駖敗訴，但她不服提出上訴。

對此，高雄高分院審理時調查，這8人中的其中一名簡姓女子雖設籍金泉里長達4年以上，但其設籍房屋的屋主卻稱，不認識簡女，也從未見過，更沒有借屋給她，簡女實際上根本沒有居住在金泉里，法官因此認定她為幽靈人口，確實危害了選舉的公平、公正以及純潔性，最終判決莊美香當選無效，全案定讞。