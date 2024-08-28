近3年逾2.6萬兒少交通死傷　交通部：今年改善200處校園道路

▲靖娟基金會與全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，舉辦記者會推廣宣導交安。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

據統計，近3年未滿12歲兒童超過2.6萬人因交通死傷，其中2690人在道路行走時發生死傷。交通部代理部長陳彥伯今（28日）出席「小黃帽交通安全公益計畫」時表示，校園周邊人行空間參考指引已供地方政府及學校改善建議，今年也挑出200處進行改善，並設立交通友善區，確保學生安全。

靖娟基金會與全家便利商店推出「小黃帽交通安全公益計畫」，藝人方志友擔任代言人，並與插畫家「小學課本的逆襲」合作，利用生動的動圖形式，推廣交通安全知識，即日起至11月12日也開放民眾至全家便利店或於手機App進行捐款，募集金額將用於交安教育推展。

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靖娟基金會今舉辦宣導記者會，陳彥伯致詞表示，今年1到5月交通死亡人數比去年同期減少3人、事故減少619件，但兒童事故佔整體交通事故約4成。交通部已於校園周邊訂定人行空間參考指引，供各縣市政府及學校改善建議。

陳彥伯表示，今年也挑出200處改善校園周邊道路環境，並在學校周邊設立交通友善區，確保學生安全，在零死亡願景還沒達成前，都需要持續努力。透過小黃帽計畫的交安課程，讓家長也能更了解交安知識。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據統計，2021年至2023年約有2690名兒童在道路行走時發生死傷，進一步分析兒童交通事故案件主要為衝出、跳出，兒童身高限制、視野狹窄，及有時因為道路環境上的植栽或建築物等形成死角，導致沒有看到行駛車輛而衝出去。

許雅荏提出防範視野死角的三口訣「集、轉、探」，包括集中注意力，專心行走、專注行車；左右轉確認，左右查看車與行人；探頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

全家資深經理王櫻蒨表示，「小黃帽交通安全公益計畫」已邁入第5年，每年平均有2千萬元善款，用於製發交安教材、辦理宣導活動等。全家在全台各地都有分店，方便民眾捐款，響應9月交通安全月，在蘇澳服務區舉辦用路人交安活動。