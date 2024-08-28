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社會 社會焦點 保障人權

律師逼問被害人性經驗　審判長當場制止

林朝順委任律師江仁成聲請傳喚女病患出庭，明知法律規定不可詢問被害人過去性經驗，卻屢次以質疑口氣進行相關詰問，讓女病患備感羞辱。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲林朝順委任律師江仁成聲請傳喚女病患出庭，明知法律規定不可詢問被害人過去性經驗，卻屢次以質疑口氣進行相關詰問，讓女病患備感羞辱。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台北醫學大學附設醫院麻醉科醫師林朝順，趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，事後林朝順曾坦承犯行並同意賠償，之後卻改口翻供，但仍被依妨害性自主罪起訴。案件審理期間，林朝順委任律師江仁成聲請傳喚女病患詰問，多次逼問女病患過往性經驗，企圖質疑女病患對於案發時的指述，連審判長都看不下去，當場制止。

這起妨害性自主案於7月29日在台北地院開庭審理時，林朝順委任的律師江仁成，聲請傳喚女病患接受詰問，針對女病患描述當時是因身體有明顯性反應，感覺到陰道被手指插入才會驚醒，竟不斷以質疑的口氣問女病患：「依照妳的經驗，從開始搓揉到發生有性反應需要多少時間？」女病患拒答，律師還持續質問：「是否有辦法回想，當天性反應開始到後來驚醒的時間？」「妳在平常情況下，感受到觸碰到產生性反應大概需要多久時間？」

江仁成有將近30年的律師資歷，卻在庭上羞辱式質問女病患，遭審判長制止。（翻攝台北律師公會官網）

▲江仁成有將近30年的律師資歷，卻在庭上羞辱式質問女病患，遭審判長制止。（翻攝台北律師公會官網）

因律師的質問明顯違反《性侵害犯罪防治法》「不得詰問被害人與被告以外之人之性經驗證據」的規定，當場遭審判長制止，江才作罷。即使應訊當天，女病患是在法庭外的隔離訊問室，但江咄咄逼人的態度，仍讓她備感羞辱。

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