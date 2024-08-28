台男留學「閃兵」拖到37歲除役！回國秒被判刑　意外掀他超狂身分

▲台男旅居美國「閃兵」，拖到37歲除役才回國，立刻被依《妨害兵役罪》起訴判刑。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名1987年出生的林姓男子以國外就學名義申請出國留學，畢業後卻長期在美國工作、結婚及生活，無視國家服兵役義務，直到37歲除役後才返台，被依妨害兵役罪起訴。台北地院審理後，考量林男坦承犯行、無前科且繼承家族企業業務經理位置，須照顧家庭，判處林男6個月徒刑，得易科罰金。

根據判決書指出，林男是1987年出生、民國76年次之役齡男子，求學期間以國外就學名義申請核准出境，最遲應於年滿33歲即2020年2月1日前返國服役，但他屆期未歸，經台北市文山區公所寄函催告他應返國履行兵役義務，他依然沒有在期限內回國，致未能接受徵兵處理。

林男直到37歲超過除役年齡後才返國，返國後立刻被依妨害兵役罪嫌起訴。台北地院法官認為，林男明知我國役齡男子皆有服兵役義務，卻以國外就學名義申請核准出境，並滯留國外不歸，待達除役年齡後才回國，以此規避服役之國民義務，破壞我國兵役制度之公平性，已妨害國家兵役徵集管理。

台北地院法官考量，林男坦承犯行，態度尚可、除了本案外無前科，加上林男長年於美國工作之經歷、優秀外語能力及銷售長才，現擔任家族企業國際市場部業務經理，雙親年事已高必須照顧家庭、審酌後依妨害役男徵兵處理罪判處林男6個月徒刑，得易科罰金（約18萬元），全案仍可上訴。