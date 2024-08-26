受氣候影響產量降但品質更佳　中寮鄉龍眼文化季邁入第20屆邀民嘗鮮

▲中寮鄉龍眼文化季起灶開鑼。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣是國內龍眼重要產區之一，中寮鄉產量更居全縣之冠，中寮鄉龍眼文化季今年也邁入第20屆；南投縣政府指出，今年龍眼產量受氣候影響而下降，但價格及品質都較往年好，歡迎全國民眾來中寮旅遊、吃龍眼，將優質農產品帶回家與親朋好友分享。

中寮鄉龍眼文化季24日登場，起灶典禮依循古老傳統進行祭灶儀式，由副縣長王瑞德、中寮鄉張廖宜賢、中寮鄉民代表會主席蔡昭智共同主祭，立委馬文君服務處助理李雅雯、縣議員唐曉棻服務處主任郭玉龍、縣議員李洲忠服務處秘書李雅萍、縣議員廖梓佑服務處助理簡佑自及多位代表等與會來賓陪祭，並手持竹火把，依古法點燃龍眼柴完成起灶儀式，也吸引許多鄉親及遊客前來參與。

廖宜賢表示，中寮鄉龍眼品質好，為使更多人認識、瞭解、支持中寮，並展現龍眼加工多元性，在縣府、台電及各界支持下，「中寮鄉龍眼文化季」活動已成為在地特色活動，並成功將以龍眼木為燃料，用傳統龍眼灶炭火烘培龍眼乾的美好風味推薦給國人，其果肉富含豐富營養，鮮果和果乾各有不同風味，歡迎民眾來感受中寮最優質的農產和美食；王瑞德也指出，中寮鄉龍眼佔全縣栽培面積6成以上、達785公頃，年產量高達563萬9000公斤，除鮮嚐也可製作龍眼乾，還能入菜烹調或製作成糕餅，中寮除龍眼，也盛產香蕉、柑橘類、鳳梨及蜂蜜。

廖宜賢在當天活動中也頒發感謝狀給彰化忠孝獅子會及中寮仁愛獅子會等贊助單位，表達謝忱，並頒發「113年長者活躍老化」初賽最佳創意獎獎狀，表揚財團法人南投縣中寮鄉龍眼林福利協會永和村及龍岩村兩據點。