山西辦田徑賽...竟放我「國旗歌」！網驚喊：有官員要被懷念了

▲山西辦中小學田徑賽，開幕式仿效巴黎奧運。（翻自《搜狐》）

圖文／鏡週刊

大陸山西晉中市在本月6日，舉辦「晉中市2024年中小學生田徑錦標賽」，並舉行盛大開幕式，仿效巴黎奧運。不過現場奏樂「會旗歌」時，竟然放出「中華民國國旗歌」的旋律，讓許多網友不禁驚喊，「看來有官員要被懷念了！」

從當地直播畫面可見，開幕式辦得相當盛大，還有許多表演節目。整場開幕式由晉中市副市長梁艷萍主持，另外晉中市委副書記暨市長劉星、市政協副主席張學東、市教育局長鄧繼傑等官員全部出席。

不過大會在奏完中國國歌、升國旗後，緊接著副市長梁艷萍宣布升會旗，這時背景音樂竟然是我國在奧運會上使用的「中華奧會會歌」，也就是國旗歌的旋律。

這段影片播出後，立刻引發許多網友議論，網友們紛紛直呼：「看來有官員要被懷念了！」另外也有網友推斷，可能市府想要國際化一點，想要播放奧委會會歌，沒想到直接播出中華奧會國旗歌。

▲晉中市副市長梁艷萍。（翻自bilibili）



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