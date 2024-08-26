高雄男隨機上門「騙白包」！惡劣手法曝　警一查爸爸已過世10年

▲高雄男隨機上門「騙白包」！惡劣手法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

這也要騙！高雄一名57歲陳姓男子因缺錢花用，隨機找尋被害人，謊稱爸爸於嘉義過世，並以過去也曾包白包為由，向被害人要求回禮，進行詐騙。警方獲報後鎖定嫌犯，立即依詐欺未遂現行犯將他逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

受害者83歲董女報案稱，本月20日她在住家遭一名男子敲門，男子謊稱他的爸爸於嘉義過世，還指先前董女先生過世時也有包了白包2100元，因此這次至少需回包1100元。

董女聽後信以為真，進入家中拿取新台幣1100元給男子，結果事後她向親戚查詢後發現「根本沒這個人」，才驚覺遭詐至鳳山分局忠孝派出所報案。

▲高雄男隨機上門「騙白包」，警一查爸爸早已死10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方成立專案小組，經調閱監視器比對鎖定57歲陳男，且男子的爸爸早在10年前就已過世，24日14時時，發現陳男又在鼓山區馬卡道路與美術北五街口向一名歐姓民眾故計重施，要詐騙新台幣300至500元時，當場上前出示證件表明警方身分。

所幸歐男未遭詐得逞，員警也立即依詐欺未遂現行犯，將陳男逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另8月20日之詐欺罪亦將他另予函送法辦。