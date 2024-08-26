中國銀行行長劉金請職　稱「個人原因」惹猜測

▲中國銀行。（圖／CFP）

文／中央社

中國銀行25日發出公告，指行長劉金因「個人原因」辭去行長等職務，即日生效。在中國政府加強金融反腐前景下，57歲的劉金突然辭職，惹來外界猜測。

中國媒體澎湃新聞25日報導，中國銀行25日發出公告稱，劉金因「個人原因」辭去中國銀行副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及行長職務，同日生效。中國銀行在另一份公告中表示，董事會批准由董事長葛海蛟代為履行行長職責，至聘任的新行長正式履職。

報導提到，中國銀行19日在北京以現場表決方式召開今年第7次董事會會議，當時劉金因有其它安排未出席會議。

劉金出生於1967年，1993年畢業於山東大學，獲得文學碩士學位，具有高級經濟師職稱。劉金長期任職於金融系統，加入中國銀行前，他曾任職於國家開發銀行、中國光大集團等。

劉金2021年加入中國銀行，2021年4月起任中國銀行行長，同年6月起任中國銀行副董事長。2021年8月起，劉金兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長，2023年4月至2024年3月兼任中銀航空租賃有限公司董事長。

近期中國政府加強金融領域反腐，中國銀行前董事長劉連舸被指涉及受賄、違法發放貸款，今年4月山東省濟南市中級人民法院一審公開審理，他對被控違法放貸人民幣33.2億餘元（約新台幣150億元）當庭認罪。

今年4月中共中央公布對包括中國人民銀行（央行）、證監會等34個單位黨委（黨組）進行巡視，加強對「一把手」的監督。