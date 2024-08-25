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大陸 大陸焦點 特派現場

中國加大金融反腐　證券業陷集體焦慮

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲中國證券業傳出新一波整飭。（圖／路透社）

文／中央社

中國政府近期據報正針對證券業展開新一波整飭行動，多名高階主管落馬，證券業陷入集體焦慮。

綜合中國網等陸媒的消息，中銀證券21日晚間公告稱，公司當天透過中央紀委國家監委網站獲悉，公司獨立董事丁偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中銀證券的公告指出，丁偉作為獨立董事，不參與公司日常經營管理。

中銀證券的緊急澄清被視為中國證券業陷入集體焦慮的最新一例，種種跡象顯示，中國政府正對證券業進行新一波整飭。

例如本月中旬，中型券商國元證券投行業務總裁助理王晨據報被紀檢監察部門帶走調查；本月初，上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群落馬，退休4年的前中國證監會深圳監管局黨委書記、局長陳小澎被倒查；稍早前的7月下旬，海通證券副總經理姜誠君被帶走調查，該公司個別部門負責人也在配合調查。

▲▼人民幣100元紙鈔。（圖／路透社）

澳洲雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義對美國之音分析，中國證券業再掀波瀾並不難理解，「（中共總書記）習近平將他個人的權力安全放在首位，已經不再顧忌對經濟發展造成重大打擊」。

馮崇義說，習近平上台之後一直就透過反腐來鞏固權力，但金融領域專業性強、牽涉面廣、科技含量高，因此這一領域的反腐相對滯後。

證券行業危機驟起被視為中共最近一輪巡視的結果。4月中旬，20屆中共中央第三輪巡視進駐工作完成，15個巡視組對34家經濟工作部門和金融單位展開常規巡視。截至本月中旬，今年已有75名保薦代表人（計劃上市企業的代表）受到處罰，共涉及24家券商，監管層對券商開出逾200張罰單。

馮崇義指出，中共中央強化金融及券商行業的反腐和打擊力度並非始於今日，而是自2020至2021年就已開始，當年曾針對資本「野蠻生長」和「捍衛金融安全」採取連串嚴厲行動。

馮崇義認為，金融證券領域是中共紅二代權貴資本的大本營，習近平在這個領域「反腐」，是出手收拾各路權貴，與紅二代權貴攤牌。習近平上台雖得到紅二代權貴的相助，但他集中一切權力之後雙方立場轉為對立。

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